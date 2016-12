Giovanni Lindo Ferretti diventa "Barbarico"

14:52 - Ha abbandonato le scene musicali ufficiali, si concede solo per brevi tour, ma continua a scrivere. Giovanni Lindo Ferretti, già voce e anima di Cccp, Csi e Pgr, torna con "Barbarico", terzo libro (edito da Mondadori, 140 pagg, 13 euro) che segue "Reduce" e "Bella gente d’Appennino".



"Affinando lo sguardo, circoscrivendo lo spazio del vivere quotidiano, ho perso sintonia con gli accadimenti che determinano la cronaca e il divenire del mondo. Non ne sento mancanza. Eppure sono vivo, cosciente di quale dono sia vivere, so della necessità di renderne merito e dei doveri che mi competono. Conosco molto delle mie colpe. So che sarò giudicato di fronte a Dio e posso solo sperare nella Sua misericordia. Non nutro altre speranze", scrive Ferretti in un estratto riportato nella quarta di copertina.



Un realismo spietato che traspare anche in altre parti del libro. "La mia fiducia nelle capacità e possibilità dell’umanità oscilla tra l’applicazione della regola benedettina: ora, lege et labora e il buon senso tradizionale. Non credo che telefonando, fotografando, in rete collegati ed informati cresca di un’oncia la meraviglia del vivere. Sono vecchio, operando per lo più per reazione tendo ad essere reazionario", scrive ancora.



Ferretti presenterà il libro sabato 23 novembre alla InMondadori di Piazza Duomo a Milano alle ore 16.00. Tgcom24 vi offre in anteprima una parte del libro.



