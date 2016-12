07:42 - Gaetano Pesce è uno dei grandi maestri del design italiano nel mondo. In attesa della prossima grande mostra al MaXXI, lo Studio Stefania Miscetti ospita una esposizione legata al lavoro di design del gioiello di Pesce. Decine di monili tutti in resina fatti a mano dall'artista: "La resina è un materiale che può essere impreziosito dalle sue stesse qualità. Per sua natura è flessibile e elastica, e si adatta al corpo come fosse una seconda pelle", dice Pesce.

Il materiale scelto è il trait d'union fra le molteplici discipline che l'artista ha esplorato: design, architettura e scultura. La realizzazione dei gioielli inizia alla metà dei '90, venti anni dopo le "Industrial Skin", quei volti incisi su superfici sottili come pelli che rappresentano le sue prime opere in resina.



I bracciali, le collane e le spille realizzate in resina poliuretanica, si nutrono di trasparenze ambrate e lamine colorate rosso fuoco, verde smeraldo e azzurro cielo, che assecondano le forme femminili sbocciando sul corpo come opere d'arte.



In occasione della mostra sarà presentato da Roberto D’Agostino, in dialogo con l’artista, il libro “2002-2012 Gaetano Pesce per la Fondazione Bruno Zevi”, concepito e disegnato dallo stesso artista.



Gaetano Pesce e i suoi gioielli

Studio Stefania Miscetti

via delle Mantellate, 14 - 00165 Roma, 06 6880 5880

Inaugurazione mercoledì 13 novembre alle 18.30

Apertura da martedì al sabato dalle 16.00 alle 20.00