FoodScapes, Carl Warner tra arte e cibo

14:02 - Paesaggi alimentari che a stento si riescono a distinguere da quelli naturali. Merito dell'abilità di Carl Warner, fotografo di Liverpool, autore di questa sorprendente serie di scatti chiamata "FoodScapes", surreali paesaggi creati in uno studio fotografico utilizzando diversi cibi. È stato soprannominato il Willy Wonka dell’arte, grazie alle sue foto mozzafiato a base di dolci, frutta e verdura fresche, carne, pasta, pane, crostacei, formaggi, cioccolato ed altre prelibatezze.A prima vista, sembrano dei normali quadri dipinti su tela,ma se si guarda un po' più da vicino, si può notare che il mare in tempesta è fatto di pesci, i broccoli diventano una splendida foresta e dei filetti di salmone un incantevole tramonto. Alcune delle sue scene sono anche ispirate a paesaggi reali. E' possibile vedere una rappresentazione della città di Londra con la Cattedrale di St. Paul , il London Eye e il Tower Bridge, il Chrysler Building di New York, la parigina Torre Eiffel e il ponte di Rialto di Venezia.