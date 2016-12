Tgcom24 >

Da Pisa a Milano, l'arte di Andy Warhol in Italia: ecco le due mostre-evento 24 ottobre 2013

12:15 - Esistono pochi artisti del secolo scorso che possono essere paragonati ad Andy Warhol. La sua capacità di esplorare i legami tra arte, pubblicità e cultura di massa ha portato ad un cambiamento radicale del concetto stesso di opera artististica e le sue sperimentazioni hanno aperto la strada a chi ha voluto usare delle tecniche nuove per esprimere la sua creatività. Ora sarà più facile per tutti conoscere meglio il protagonista della Pop Art, grazie a due mostre-evento in programma a Milano e Pisa.







LA MOSTRA DI PALAZZO REALE A MILANO



A Milano le opere più importanti di Andy Warhol saranno esposte a Palazzo Reale dal 9 ottobre al 24 marzo 2014. La mostra dedicata al genio della Pop Art, include tutte le opere appartenenti al magnate americano Peter Brent, un celebre collezionista delle opere di questo artista, fin da quando era giovanissimo. Sarà lui il curatore della mostra, che include alcuni dei capolavori più famosi dell'artista.





I visitatori potranno apprezzare le opere realizzate grazie alla tecnica della serigrafia. che riproduce l' immagine per modificarla. Tra le immaini esposte ci saranno anche una serie di ritratti di Marilyn Monroe e di Mao Zedong e una riproduzione dell’”Ultima Cena” di Leonardo.





LA MOSTRA DI PALAZZO BLU A PISA



A Pisa sono esposte le opere del protagonista della Pop Art che provengono dall’’Andy Warhol Museum di Pittsburgh e da numerose collezioni americane ed europee. La mostra si chiama “Una Storia Americana” ed è stata allestita al Palazzo Blu. I visitatori potranno ammirare le 230 opere dell’artista dal 12 ottobre fino al 2 febbraio.



L’esposizione sarà divisa per sezioni, ripercorrendo tutti i temi più significativi dell’artista.Tra le opere presenti c’è anche la serie della sedia elettrica e quella dei coltelli, che volevano denunciare la violenza della società americana. Non mancheranno anche le celebri serigrafie relative alla politica e alla sua spettacolarizzazione,come quelle su Mao Zedong.





RIEPILOGO



Sede: Milano, Palazzo Reale



Promossa e prodotta da: Assessorato della Cultura Comune di Milano e 24 ore cultura Gruppo 24 ore



In collaborazione con: Arthemisia Group



Curata da: Peter Brant con il contributo di Francesco Bonami



Orari: Lunedì' 14.30-19.30: Martedì, Mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30 Giovedì e Sabato 9.30-22,30



Biglietti:

intero € 11

ridotto € 9.50

gruppi € 9.50

scuole €5.50

famiglie (1 o 2 adulti + bambini dai 6 ai 14 anni) adulto € 9.50, bambini 6.50



Per informazioni: www.mostrapollock.it facebook.com/palazzorealemilano







Sede: Pisa, Palazzo Blu



Promossa e prodotta da: Fondazione Palazzo Blu In collaborazione con: GAmm Giunti e The Andy Warhol Museum - Pittsburgh



Curata da: Walter Guadagnini e Claudia Zevi, col patrocinio del Comune di Pisa, con il contributo della Fondazione Pisa, con il coordinamento artistico e segreteria scientifica di Claudia Zevi & Partners



Apertura: 12 ottobre 2013 - 2 febbraio 2014



Orari: Lunedì – venerdì 10.00 – 19.00 Sabato – domenica 10.00 – 20.00



Biglietti:

Biglietto intero comprensivo di audioguida € 10

Biglietto ridotto comprensivo di audioguida € 8,50 (visitatori oltre 65, studenti universitari fino a 25 anni, portatori di handicap)

Biglietto convenzionato comprensivo di audioguida € 8 (convenzioni, Blu Card, Amici di Palazzo Blu, Giunti Card)

Ingresso gratuito: Giovani fino a 10 anni accompagnati da familiari, un accompagnatore per ogni gruppo e due per ogni scolaresca, accompagnatori per disabili che presenti necessità, giornalisti iscritti all’albo, tesserati ICOM



Diritto di prevendita: € 1,50



Per informazioni e prevendite: www.midaticket.it Tel 050-3198830