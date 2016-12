Bruna Magi racconta amori e colpi di scena del mondo dei giornali

12:28 - Milano come New York, capitale dell’editoria, della finanza e della moda, crocevia di giornali e tv, fucina di avanguardie e idee nel libro di Bruna Magi Prima Pagina (Edizioni Bietti, 175 pagine, 14 euro). Una giornalista schierata contro ogni conformismo, restia ai compromessi. Sino a quando incontra lo spregiudicato direttore di un quotidiano di successo. Adorato dai lettori e dalle donne, è un uomo che non conosce rifiuti. Sarà attrazione fatale, in bilico fra tenerezza, eros e umana fragilità. L’eterna guerra dei sessi, ma anche sintonia di cuore e di penna. Cronaca e sentimenti si animano, esplodono su nove colonne dai titoli forti, e conquistano la prima pagina. Da leggere tutto d'un fiato, sino al colpo di scena finale. Chi c’è dietro l’angolo?

