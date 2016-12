Tgcom24 >

Brain, un libro illustrato per raccontare ai più piccoli come funziona il cervello 3 novembre 2013 Brain, un libro illustrato per raccontare ai più piccoli come funziona il cervello Due topolini alla scoperta di come dormiamo, come percepiamo le cose, come sogniamo, come ricordiamo, e persino di come pensiamo

15:12 - Brain. Il cervello istruzioni per l’uso, pubblicato da "24 Ore Cultura" in occasione dell’omonima mostra al Museo di Storia Naturale di Milano (18 ottobre 2013 – 13 aprile 2014), si propone di spiegare al pubblico dei più piccoli una materia complessa come quella del funzionamento del cervello.



Con un allegro percorso a fumetti curato dal biologo molecolare Rob DeSalle e illustrato dal “padre” dei Gormiti, Gianfranco Enrietto, il libro svela i segreti più reconditi del mondo del pensiero. Wallace e Darwin, topolini di museo, accompagnano il lettore in un affascinante viaggio all’interno del cervello.



Spinti da una curiosità contagiosa, li vedremo esplorare cervelli grandi e piccoli, leggeri e pesanti, cortecce, sinapsi, sistemi nervosi, sistemi motori e sistemi sensoriali. Alla scoperta di come dormiamo, come percepiamo le cose, come sogniamo, come ricordiamo, e persino di come pensiamo.