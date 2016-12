Tgcom24 >

Brain, il cervello va in mostra a Milano 11 novembre 2013 Brain, il cervello va in mostra a Milano Per la prima volta in Italia una mostra accompagna il visitatore in un affascinante viaggio attraverso lo strumento più stupefacente che possediamo: il cervello

15:12 - "Brain. Il cervello, istruzioni per l'uso" è una grande esposizione di carattere scientifico che rivela anche a un pubblico non specialistico i meccanismi che regolano le nostre percezioni, emozioni, opinioni e sentimenti: una prospettiva nuova ed interattiva che utilizza al meglio la tecnologia per spiegare e coinvolgere. La mostra è visitabile dal 18 ottobre 2013 al 13 aprile 2014 a Milano, nelle sale del Museo di Storia Naturale, il più importante museo di storia naturale d'Italia e tra i più significativi d'Europa.

La mostra è curata da Rob DeSalle, curator della Divisione di zoologia degli invertebrati, il quale conduce le proprie ricerche presso il Sackler Institute for Comparative Genomics dell'American Museum of Natural History con la collaborazione di Margaret Zellner, ricercatrice associata presso la Rockefeller University, e Joy Hirsch, direttore del Program for Imaging and Cognitive Sciences (PICS) della Columbia University. L'adattamento italiano è curato da Giorgio Racagni e Monica DiLuca, Professori di Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università degli studi di Milano.



"Brain è un evento di grande fascino e suggestione, perché l'apparato tecnico e multimediale di rappresentazione dei contenuti e di divulgazione delle informazioni scientifiche è di forte impatto visivo ed emozionale, studiato apposta per coinvolgere ed entusiasmare non solo i bambini, ma anche gli adulti" - ha commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.



Il visitatore sarà accompagnato alla scoperta dello stupefacente strumento che è il cervello e delle immense potenzialità e capacità che esso ci offre, da un coinvolgente allestimento sensoriale con exhibit, installazioni, giochi e filmati: un omuncolo di quasi due metri mostra quanta parte del cervello sia dedicato al senso del tatto; un'opera video multimediale in cui un cervello in resina chiara mostra le aree funzionali che si accendono nella mente di una ragazza che sostiene un provino di ballo; uno schermo dei movimenti neuronali che evidenzia le modalità di connessione e comunicazione delle cellule cerebrali tra di loro; un modello dell'area sottocorticale del cervello - la regione che include le parti più "antiche" del cervello - che illustra la modalità attraverso cui il cervello elabora il linguaggio, la memoria e il processo decisionale; e, per la prima vola in un museo, un impianto di stimolazione cerebrale profonda.



La mostra è suddivisa in sette sezioni: 1. Introduzione. 2. Teatro introduttivo. 3. Il cervello sensibile. 4. Il cervello emozionale. 5. Il cervello pensante. 6. Il cervello mutevole. 7. Il cervello del futuro. Ed è promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, Codice. Idee per la cultura, 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE e nasce da una collaborazione fra il Museo di Storia Naturale di Milano e l'American Museum of Natural History di New York.



Maggiori dettagli sul sito dell'evento e su Twitter con l'hashtag: #scervelliamoci.