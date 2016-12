Arrivano le "Risposte bastarde"

14:06 - A sciogliere qualsiasi dubbio su amore, lavoro e affini ci pensa un nuovo libro firmato Bastardi Dentro. Dal 28 ottobre scorso è infatti disponibile in libreria (e online su fivestore.it) il libro "Le risposte bastarde". Si tratta di una sorta di “oracolo cartaceo”, come ama definirlo l’autore Anwar Maggi, mente creativa di Bastardi dentro, da interpellare in caso di bisogno: basta pensare a una domanda e aprire il volume in una pagina a caso.



La risposta al dilemma (ovviamente irriverente) non si farà attendere. Il libro si rifà a un filone di grande successo negli Stati Uniti così come nel resto del mondo, che viene però rivisitato in chiave umoristica, la stessa che ha reso celebre il brand Bastardi Dentro.



Le risposte bastarde, in vendita al prezzo di € 12,90, è edito da Fivestore, che non propone solamente il merchandising legato alle più note trasmissioni televisive, ma anche quello di brand altrettanto conosciuti e amati dallo stesso pubblico del piccolo schermo.



Acquista online il libro su questo sito.

Leggi un'anteprima del libro. Se non visualizzi correttamente il testo clicca qui.