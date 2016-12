Tgcom24 >

Arriva "Shock the monkey", una mostra per far riflettere e scandalizzare il pubblico 14 ottobre 2013

17:05 - “A volte è necessario uno… shock”. È questo lo slogan scelto dalla mostra “Shock the Monkey”, organizzata a Roma da due dei più interessanti esponenti del panorama italiano: Roberto Kusterle e i Santissimi. L’obiettivo dell'esposizione è di invitare lo spettatore a riflettere sui problemi più controversi della nostra società. La loro opera cerca, infatti, di comunicare alla “pancia” dello spettatore, senza artifizi o filtri, e vuole proporre temi nuovi e complessi.



La mostra è ospitata dalla galleria di arte contemporanea "Artribù" di Roma e sarà aperta al pubblico dal 14 ottobre al 15 novembre in via Depretis 86.