Arriva in libreria il terzo volume
di "Disney d'autore" firmato Mastantuono

di "Disney d'autore" firmato Mastantuono Con la divertente prefazione del duo comico Lillo e Greg, ritorna

la raccolta di fumetti più seguita da piccini (e grandi)

17:37 - Approda in libreria il terzo volume di "Disney d'autore", il volume che raccoglie il meglio delle storie "doc" di topi e paperi. Dopo Silvia Ziche e Giorgio Cavazzano, stavolta è il turno di un altro maestro della matita: Corrado Mastantuono.







Il grande fumettista lavora in Disney dal 1989, e ha vinto anche un "Topolino d'oro", il massimo riconoscimento per chi lavora tra i comincs per bambini e ragazzi.



Il volume è diviso in tre parti, per un totale di 14 avventure a colori: la prima è dedicata a Bum Bum Ghigno, un antagonista del celebre Zio Paperone, creato proprio da Mastantuono per un racconto Disney. La seconda è dedicata all'intramontabile Topolino, e tra le storie spicca "Topolino e il fiume del tempo", realizzata in occasione dei 60 anni del debutto al cinema di “Steamboat Willie”, primo cortometraggio Disney, dove Topolino e Gambadilegno risalivano un fiume a bordo del famoso vaporetto in bianco e nero. La terza ed ultima sezione è dedicata alla diversità, con protagonisti stravaganti che insegnano ad andare oltre le apparenze.



Non solo un celebre fumettista, ma anche colorista, illustratore e sceneggiatore, Corrado Mastantuono può essere considerato a tutti gli effetti un genio della matita e del fumetto, capace di convogliare sullo stesso foglio originalità e tecnica, sino a far raggiungere ad ogni singola vignetta livelli di espressività spettacolari, grazie alla sua capacità di passare con disinvoltura dal tratto umoristico a quello realistico. Oltre alla già sottolineata collaborazione con la Disney Company, Mastantuono a metà degli anni '90 è diventato disegnatore fisso per "Tex" e sceneggiatore per "Dylan Dog".



Disnet d'autore

Edito da The Walt Disney Company Italia

Pagg 512

Prezzo di copertina: 16,90 euro