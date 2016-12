Addio allo scrittore Tom Clancy,il padre di Caccia a Ottobre Rosso

18:25 - La critica lo ricorda come il “guru del techno-thriller”, per la sua capacità di descrivere avvenimenti di fanta-politica con molti dettagli tecnici. Lo scrittore e sceneggiatore Tom Clancy si è spento il primo ottobre in un ospedale di Baltimora, la sua città natale, all’età di 66 anni.

Lo scrittore, all’anagrafe Thomas Leo Clancy Jr., verrà ricordato soprattutto per essere stato il padre del personaggio di Jack Ryan, il protagonista del film “Caccia a ottobre rosso”, diretto da John McTiernan e tratto dall’omonimo romanzo. Re del genere letterario del techno-thriller da lui creato, Clancy fa muovere i suoi personaggi tra armi e tecnologie militari innovative, dimostrando una profonda conoscenza delle tattiche sovietiche ai tempi della guerra fredda. Arrivando a firmare classici dello spionaggio come Patriot Games e Clear and Present Danger tradotti poi in celebri pellicole.

Membro a vita della National Rifle Association, la potente lobby delle armi, dedicò molti dei suoi testi a esponenti repubblicani come l'ex presidente Ronald Reagan. Dopo le stragi dell'11 settembre accusò i democratici di corresponsabilità nelle stragi per aver "svuotato" di fondi la Cia.