Addio a Doris Lessing: morta a 94 anni la famosa scrittrice britannica

16:11 - E' morta all'età di 94 anni la scrittrice britannica Doris Lessing, premio Nobel per la letteratura nel 2007. La notizia è stata data dal "Guardian" sul suo sito online. La Lessing scrisse oltre cinquanta romanzi e vinse il Nobel con tale motivazione: "Fu cantrice dell'esperienza femminile che con scetticismo, passione e potere visionario ha messo sotto esame una civiltà divisa".

La scomparsa della scrittrice è stata uno shock per molti, nonostante l'età avanzata dell'artista. Il "Guardian" sottolinea che su Twitter già compaiono valanghe di tributi e di reazioni.



Nata in Iran nel 1919 e cresciuta nello Zimbabwe (all'epoca Rhodesia), dove è ambientato il suo primo romanzo "L'erba canta", la Lessing visse a Londra per oltre mezzo secolo.



Tra i suoi libri più celebri va ricordato il romanzo "Il taccuino d'oro", da molti considerato un classico della letteratura femminista, anche se la stessa autrice non condivideva questa opinione.