A Torino l'arte contemporanea ad Artissima

17:37 - Si e conclusa Artissima 2013, la ventesima edizione della Fiera internazionale d’arte contemporanea a Torino.

La grande kermesse, appuntamento atteso per fare il punto sull’arte contemporanea, si è svolta non solo nella sede fieristica ma ha coinvolto l’intera città.

Oltre 50.000 visitatori confermano quindi l’interesse del pubblico, specialistico, di appassionati ma anche di semplici curiosi, nei confronti della fiera e dei suoi appuntamenti.

190 gallerie giovani o consolidate (130 straniere e 60 italiane), protagoniste quest’anno ad Artissima, hanno presentato i lavori di quasi 900 artisti, suddivise nelle quattro tradizionali sezioni (Main Section, New Entries, Present Future e Back to the Future), coprendo con le opere esposte un arco temporale che va dagli anni Sessanta (Back to the Future) a oggi.





Quarantacinque i curatori internazionali, coinvolti nelle diverse iniziative della fiera, e oltre 300 i collezionisti, alcuni dei quali provenienti da aree geografiche nuove come Brasile, Turchia e Indonesia.



Nel corso di Artissima 2013 sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: Premio illy Present Future Alla sua tredicesima edizione, il premio illy Present Future, è stato assegnato in ex aequo a due artiste: Caroline Achaintre (1969, Toulouse, Francia) presentata dalla galleria Arcade di Londra, e Fatma Bucak (1982, Iskenderun, Turchia) presentata dalla galleria Alberto Peola di Torino.

Il premio, dalla scorsa edizione, consiste nella produzione di una mostra del vincitori nella prestigiosa sede del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in occasione di Artissima 2014.

“Le sculture in ceramica di Caroline Achaintre, disposte in singole unità, sono in parte giocose in parte sinistre quasi come richiami al carnevalesco e al primitivo. E in modi diversi, i lavori tessuti a muro di Achaintre fanno scontrare l’estetica del museo antropologico con il decoro modernista.”

“Fatma Bucak ha impiegato dodici uomini anziani – sia come performer sia come pubblico – per creare una sorta di teatro improvvisato. Usando l’umorismo – che rimanda a Samuel Beckett – il suo lavoro tocca le complesse narrazioni di spazio, genere e storia in modi nuovi e inaspettati.”

La giuria internazionale del Premio Fondazione Guido Carbone New Entries 2013 - composta da Emre Baykal, Direttore e Curatore, ARTER Istanbul; Suzanne Cotter, Direttrice del Museu Serralves, Porto; Jochen Volz, Direttore Programmi della Serpentine Gallery, Londra; Laura Viale, artista, membro permanente in rappresentanza della famiglia di Guido Carbone, Bruxelles - hanno unanimente deciso di premiare, tra le 27 gallerie selezionate per la sezione New Entries, la galleria Antoine Levi di Parigi. Il Premio, consistente in 5.000 euro, è stato assegnato ad Antoine Levi per essersi distinta “per la particolare freschezza ed energia delle proposte”.

Petrit Halilaj è invece il vincitore del Premio Fondazione Ettore Fico 2013, con l’opera Cleopatra (2013), presentata dalla Galleria Chertdi Berlino (Main Section). Il Premio, istituito nel 2009, viene assegnato a un giovane artista scelto tra tutte le gallerie presenti in fiera. L’opera entrerà a far parte della collezione del costituendo Museo Ettore Fico, insieme alle altre 5 acquisizioni della Fondazione ad Artissima 2013.

One Torino ha debuttato con un grande progetto culturale nella città, ideato e promosso da Artissima in collaborazione con Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Palazzo Cavour.

One Torino è una rassegna espositiva internazionale che prevede 5 diverse mostre che resteranno aperte al pubblico sino al 12 gennaio 2014. Già nei primi giorni della fiera oltre 18.000 sono stati i visitatori.

A conclusione della manifestazione Sarah Cosulich Canarutto ha espresso piena soddisfazione per i risultati di questa edizione: “Fare di Artissima il punto di riferimento in Italia per l’arte contemporanea internazionale e renderla motore di sviluppo per le migliori energie del territorio, è l’impegno che abbiamo assunto - e che a ogni edizione rinnoviamo – nei confronti dei galleristi, primi interlocutori della fiera, e della città. Siamo grati a tutte le gallerie e ai nomi eccellenti che hanno animato le giornate di Artissima 2013, rendendola un appuntamento di altissima qualità. La soddisfazione generale degli espositori e dei collezionisti, unita agli ottimi dati di affluenza, premiamo la scelta della direzione di investire sull’internazionalità delle presenze in fiera e sul network di relazioni qualificate a livello mondiale”.



