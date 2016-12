"Sacro/profano": da web comic a fenomeno

20:38 - Dopo aver conquistato il pubblico di Internet e raccolto successi di vendita a Lucca Comics & Games 2013, Sacro/Profano, il web comic sulla seducente e ironica relazione tra una sexy angioletta e un diavolo sfigato, creato dalla giovane autrice Mirka Andolfo, arriva in libreria con Dentiblù (64 pagine, 12 euro).



"Sacro/Profano" ha esordito a fine 2012 come webcomic, ed è diventato in poco tempo un vero e proprio fenomeno di massa. Oggi conta più di 29.000 adesioni sulla fan page Facebook, è pubblicato anche in Francia, patria della bande dessinée, ed è stato il volume unico a fumetti più venduto di Lucca Comics & Games 2013.



Sacro/Profano racconta con ironia e leggerezza la travagliata storia d’amore tra la splendida e formosa Angelina e lo “sfigato” Damiano. Lei è una sensuale angioletta, lui è un diavolaccio rachitico. Nonostante questo, si amano perdutamente.



Damiano però vorrebbe che il loro amore andasse... un po' più in profondità. Angelina, invece, intende preservarsi per arrivare pura al matrimonio. L’obiettivo di Damiano è, ovviamente, violare anzitempo la suddetta verginità. Tra sensualità, forme prorompenti, gag e situazioni equivoche, riuscirà il povero diavolo a resistere alla sua angelica tentazione?



Nel volume, oltre alle pagine pubblicate sul web, sono presenti tavole inedite, una breve storia introduttiva che racconta il primo incontro tra i due innamorati e una “bollente” storia finale, che chiude il primo ciclo narrativo.



Completano l'opera una serie di tavole scritte da sceneggiatori ospiti e omaggi di numerosi autori italiani. Ciliegina sulla torta la prefazione di Fabrizio Mazzotta, doppiatore, disegnatore e appassionato di fumetti, celebre per aver dato le voci ad alcuni dei personaggi animati più importanti dell’immaginario collettivo (Eros in Pollon, il Puffo Tontolone, Krusty il clown ne I Simpson).