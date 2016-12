"Milano Golosa": artigiani eccellenti con il gusto del ritratto

11:34 - Panettieri, macellai, gastronomi, gelatai, maestri della pasta e della pasticceria, sono in posa per la guida “Le Botteghe Golose di Milano”. Il volume seleziona sul territorio milanese 100 esercizi commerciali eccellenti che contribuiscono a diffondere la cultura del prodotto enogastronomico di qualità. Il libro edito da Guido Tommasi Editore viene presentato domenica 13 ottobre alle 16.30 all’interno della manifestazione Milano Golosa: conoscere, fare, assaggiare per non sprecare, evento ideato dal gastronauta Davide Paolini dal 12 al 14 ottobre al Calabiana di Milano. Nei tanti appuntamenti in agenda anche le lezioni dell’Università della spesa, dove il pubblico potrà imparare a riconoscere i prodotti di stagione, a conservarli al meglio e ridurre così gli sprechi.



Inoltre saranno svelati i segreti di molte eccellenze del food Made in Italy come il Prosciutto San Daniele e la Mozzarella di Bufala Campana DOP. Alle Officine del gusto, si tengono corsi di cucina e degustazioni guidate da esperti, che ci aiuteranno nelle preparazioni di piatti e pietanze per non buttare via nulla e far quadrare il budget della famiglia con quello etico-ecologico del pianeta.



Foto: Veronica Gaido



MILANO GOLOSA 12-14 OTTOBRE 2013

Progetto Calabiana Via Arcivescovo Calabiana, 6 - Milano

Orario: Sabato 12:00 – 19:30; Domenica 10:00 – 19:30; Lunedì 9:00-14:00

Ingresso: 10 euro; Bambini: 5 euro www.milanogolosa.it