15:53 - Per la sua quindicesima edizione il Festival di fotografia di Foiano della Chiana (Arezzo), da sempre tematico, si pone un obiettivo ambizioso. In un momento storico in cui si stanno perdendo i valori, l’incertezza domina l’esistenza, e la propulsione verso il futuro cancella le orme lasciate indietro, si è deciso di indagare un tema le cui sfaccettature sono innumerevoli.

Molti gli autori esposti, con un felice benvenuto ad una branca delle fotografia che ha sposato (mai termine fu più indicato) recentemente il linguaggio del fotogiornalismo: il reportage di matrimonio.



Così, si passerà dagli scatti del giorno più bello vissuti in presa diretta al programma di incentivo delle nascite del Nagorno Karabakh, la cui popolazioni fu falcidiata da una sanguinosa guerra negli anni 90. Dai luoghi delle stragi di mafia ai posti, sparsi, che hanno dato vita ad una piccola “figlia del mondo”; e alle geografie urbane che mutano, perdendo personalità a favore dell’efficienza.



E poi le donne indiane a cui viene violentemente negata un’esistenza, accostate alle scene di vita quotidiana delle cenerentole del terzo millennio, quei transessuali del Bangladesh che una volta venivano considerati semi divinità ed oggi vengono relegati dove si può far finta che non esistono. Ricordi promessi, ricordi donati, ricordi negati, dimenticati, costruiti, livellati, riuniti. Un nuovo festival, un nuovo giro intorno al mondo alla ricerca.



Mostre in programma:

Cinderellas – Annalisa Natali Murri

Extra(Ordinary) Days – Edoardo Agresti, Emin Kuliyev, Vittore Buzzi

In-Visible – Ann-Christine Woehrl (mostra prodotta da Linke Lab)

La città invisibile – Francesco Stelitano

Olivia’s Roots – Gianmarco Maraviglia

The National Womb – Anastasia Taylor Lind

Topografia della memoria – Michela Battaglia

Matrimoni Napoletani – Francesco Cito

The Thin Line – Ilaria Di Biagio