"Litterae, ovvero la Bella Scrittura" alla Biblioteca Nazionale Braidense, Milano

“Litterae – Ovvero la Bella Scrittura”, organizzata dall’Associazione Cento Amici del Libro in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense nella Sala Maria Teresa della Biblioteca (Via Brera, 28 – Milano), dal 19 al 30 settembre 2013.



L’esposizione in ricordo di Paolo Tirelli, per alcuni anni Presidente dell’Associazione, curata da Laura Nicora e Michele Losacco, presenta una raccolta di pergamene moderne della “Collezione Tirelli” che rappresentano i vari esempi di calligrafia nel corso dei secoli, accompagnata da documenti manoscritti e autografi originali (XIV-XX secolo) della Braidense e di collezioni private.



Nell'ambito delle Giornate Europee del patrimonio 2013, sabato 28 settembre alle ore 10,30 i curatori della mostra accoglieranno i visitatori proponendo una visita guidata.

E' necessaria la prenotazione all'indirizzo: b-brai.comunicazione@beniculturali.it



Orari: 9,30 - 13,30, dal lunedì al sabato.

Per informazioni: b-brai@beniculturali.it - Tel. 0286460907

Il catalogo della Mostra: Casa Editrice Selgraph - Cocquio Trevisago (Va)