10:45 - Un’avventura lunga 40 giorni in alta montagna, affrontata con passo lento e tanta curiosità è quella che ci racconta il fotografo Massimo Falqui Massidda nel volume "In vetta". Pubblicato da Touring Editore, il libro in versione bilingue italiano e inglese e la prefazione di Erri De Luca, è un lungo e appassionato viaggio tra i luoghi più suggestivi del Trentino

Il viaggio tocca le montagne del Trentino orientale: il Coni Zugna, il Passo Buole, il Pasubio e il Lagorai, le Pale di San Martino, il Sella e il Sassolungo, il Catinaccio e il Latermar fino ad arrivare in Val di Cembra.



Lontane dalle immagini da cartolina delle guide turistiche, le foto testimoniano la fatica del dislivello, ma anche lo stupore per il silenzio. In vetta si trovano i luoghi dove si è combattuta la Grande Guerra, si incontrano le storie di persone tenaci e le testimonianze di tradizioni e le leggende misteriose.





"In vetta. Le montagne del Trentino orientale: racconto di un viaggio"

Massimo Falqui Massidda

Introduzione di Erri De Luca

Touring Editore

Pagine: 120

Formato: 24x28

Anno: 2013

Prezzo € 29,00