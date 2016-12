Tgcom24 >

Cultura >

"Il Mito: da Guerre Stellari a Star Wars":<br>A Milano la mostra-tributo a George Lucas 26 novembre 2013 "Il Mito: da Guerre Stellari a Star Wars":

A Milano la mostra-tributo a George Lucas Dalle locandine degli anni '70 all'arredamento completo per le camere da letto, l'esposizione fatta dai fan per i fan arriva nel capoluogo lombardo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:48 - Dall’8 novembre 2013 fino al 7 febbraio 2014 è in mostra al Museo del Manifesto Cinematografico di Milano Il Mito: da Guerre Stellari a Star Wars, un’esposizione che ruota a 360° intorno al mondo dell'esalogia di George Lucas. Il museo mette in mostra una serie di prodotti, dalle riproduzioni di costumi, spade laser, robot e oggetti di scena fino a autografi autentici delle star protagoniste dei vari film. E ancora, manifesti cinematografici di tutte le dimensioni ed edizioni, libri, poster, figurine e action figures. Si spazia dai recenti collectibles alle “antiche” memorabilia che dal lontano 1977, anno dell’uscita del primo film, ad oggi hanno costruito il mito di Star Wars. Prezioso il contributo di 501st Legion e Rebel Legion, gli unici due gruppi di costuming mondiali che con l'accuratezza dei costumi e la serietà dimostrata sono stati riconosciuti direttamente da Lucasfilm, come "testimonial Star Wars", e il supporto dell’associazione Galaxy, tutore della fondazione "bettola di Yoda", che conta più di 15.000 oggetti. Quella al Museo del Manifesto Cinematografico è una mostra dedicata a tutti gli appassionati della saga di Star Wars realizzata proprio dai fan più sfegatati e da gruppi di costuming ufficiali che per la prima volta mettono insieme le loro preziose collezioni per condividerle con il grande pubblico.

La già accennata “bettola di Yoda” mette anche a disposizione una vera chicca per una mostra del genere: la “Cameretta dello Jedi”, una camera da letto in pieno stile Guerre Stellari, dal copriletto alla lampada, dalle tazze alla biancheria intima; insomma, il sogno di ogni fan sfegatato della serie, da non perdere.



Ma il vero cuore pulsante della mostra è l’infinita collezione di manifesti cinematografici originali dal tutto il mondo, a partire dalla primissima versione americana del manifesto del primo film, “Guerre stellari” del 1977.



Ma le sorprese non finiscono; per i fan dei mattoncini da costruzioni giocattolo più famosi del mondo, grazie a ItLUG, la comunità indipendente di appassionati LEGO®, si potranno ammirare anche affascinati riproduzioni, alcune delle quali anche in scala originale, di set, dei personaggi e delle astronavi più famose del mondo di Star Wars; in particolare, un modello di Darth Vader, antagonista per eccellenza della saga, in grandezza naturale fatto di mattoncini sarà esposto insieme alle ultime novità della linea LEGO Star Wars.



Al centro della mostra, invece, predomina un gigantesco e bellissimo diorama realizzato in 9 mesi di lavoro con 20.000 mattoncini dai fratelli Andrea e Matteo Frassi, rappresentante quella che è forse la scena madre dell’intera esalogia di Lucas: la battaglia tra i caccia X-Wing dell’Alleanza Ribelle e i caccia dell’Impero Galattico che si svolge nei “canyon” della Morte Nera.



Durante tutta la durata della mostra, inoltre, si terranno presso la Sala Cinecittà del Museo Fermo Immagine incontri a tema, proiezioni, giochi, meeting, presentazioni di fan film, ovvero riproduzioni cinematografiche dei fan che rivelano finali alternativi o addirittura un continuo della saga, e tante altre sorprese.



Non poteva mancare, infine, un’area dedicata ai robot protagonisti e antagonisti che compaiono nella saga: stiamo parlando degli inseparabili compagni di viaggio di Luke e Han Solo, R2-D2 e C-3PO, il drone cacciatore di taglie affamato di sangue, IG-88, e per ultimi i Battle Droids, versione 1 e 2. Insomma, gli organizzatori hanno fatto le cose in grande.



L’ingresso al museo con biglietto intero ha un costo di 5 Euro, 3 Euro con l’ingresso ridotto. Info: 02/36505761