"I 100 migliori dischi AOR", quando il rock strizza l'occhio alla melodia

17:15 - AOR. Un termine che per la maggior parte degli ascoltatori "occasionali" potrebbe essere astruso e non significare nulla. Ma se poi si cita "Eye Of The Tiger" dei Survivor, "Rosanna" dei Toto o "Heaven" di Bryan Adams, tutti le conoscono, in quanto canzoni tra le più popolari di sempre, veri must degli anni 80 che sono arrivati fino a noi con una fama pressoché intatta. "I 100 migliori dischi AOR" (Tsunami), scritto da Cristiano Canali e Gennaro Dileo, mette ordine nel vastissimo mondo dell'"Adult Oriented Rock", che ha goduto della sua età dell'oro ormai tre decenni fa, grazie anche a uno stretto connubio con il cinema, con canzoni legate a colonne sonore di film di grande successo, ma che ancora oggi, pur sottotraccia e nell'ambito dei sottogeneri che ormai fanno a fette la musica, raccoglie moltissimi seguaci, in particolare negli Stati Uniti.

Una guida completa, che prende in considerazione sia i big, dagli Europe al primo Bon Jovi, dai Foreigner ai Journey (oltre ai già citati Survivor, Toto e Bryan Adams), sia band più di nicchia e conosciute soprattutto dagli esperti del genere. Ogni disco è analizzato con una scheda che riporta qualche breve cenno sui crediti per concentrarsi soprattutto sul contesto e la descrizione dell'album, senza tralasciare spunti biografici sulla carriera degli artisti.



Un genere dai confini decisamente ampi, con alcune caratteristiche ben precise e canoni da cui non si scappa: uno spiccato gusto per la melodia che rende i brani particolarmente adatti alla diffusione radiofonica, arrangiamenti robusti, che discendono dall'hard rock, ma puliti e levigati da una produzione curatissima come gli arrangiamenti, in un gusto ereditato dal prog.



Per chi vuole scoprire un nuovo universo musicale, o magari semplicemente saperne di più su canzoni che ha amato da sempre in maniera "inconsapevole", il libro di Canali e Dileo può essere un piacevole viaggio da consumare in una volta sola, così come uno strumento utile da consultare a spizzichi. Strumento tanto più utile dal momento che, come per altri volumi editi dalla Tsunami, ogni canzone presa in considerazione è accompagnata da un QR code che porta a un video della stessa, così da trasformare il libro in una grande playlist.



Cristiano Canali - Gennaro Dileo

I 100 MIGLIORI DISCHI AOR

216 ppgg.

Tsunami Edizioni