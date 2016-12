15 settembre 2015 “Wow, Dante che mito!”, la mostra a Milano Luigi Maio approda a Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto con la sua "Divina Commedia" nella riduzione comics dell’Inferno, in mostra dal 12 settembre al 22 novembre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:46 - L'Inferno di Dante Alighieri raccontato a fumetti approda a Milano nell'allestimento di Luigi Maio nel 750° anniversario della nascita del sommo poeta. Dal 12 settembre al 22 novembre, presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto, sarà possibile ammirare le più belle riduzioni a fumetti della "Divina Commedia", dalla celebre storia disneyana "L’inferno di Topolino" (con anche una preziosa tavola originale) alla dissacrante versione del grande Jacovitti, dalla versione ironica con il diavoletto Geppo alla raffinata lettura del grande mangaka giapponese Go Nagai (ispirato da Doré), fino ai più recenti e graffianti sketch di Marcello Toninelli con il suo Dante tutto da ridere. E poi Cattivik, Martin Mystére e tanti altri.

La mostra, curata da Martina Mazzotta e da Luigi F. Bona, attingerà dall’Archivio Fondazione Fossati e dall’Archivio FAM prezioso materiale iconografico a corredo del Cenacolo Infernale di Luigi Maio, pietra angolare dell’allestimento, spaziando dalle antiche illustrazioni della Divina Commedia alle sue contemporanee rappresentazioni fumettistiche.





Un viaggio appassionante che, partendo dai primi incunaboli medievali – quasi prodomi degli odierni comics – avrà massimo sviluppo nell’Ottocento di Gustave Doré, per raggiungere la tappa fumettistica nel 1947 con “La rovina in commedia”, parodia di Jacovitti pubblicata per il giornale satirico Bel-ze-bù (odissea infernale nell'Italia post bellica), proseguendo con una tavola originale della parodia disneyana "L'Inferno di Topolino" disegnata da Bioletto e sceneggiata da Martina.





La celebrazione fumettistica della Commedia prosegue sulle pagine di Nathan Never, Cattivik e il diavoletto Geppo di Sandro Dossi, costeggia il Giappone col manga di Go Nagai e festeggia il ritorno in patria col gaudente banchetto di diavoli e golosi del Cenacolo di Maio.





La mostra si unisce allo spettacolo "Inferno da Camera – in Taverna coi Ghiottoni", in scena per Festival MITO Settembre Musica 2015 il 20 Settembre al Teatro Sala Fontana di Milano.



WOW, Dante che MITO!

L'Inferno di Dante raccontato a fumetti secondo Luigi Maio tra i gironi di Doré, Disney e Dossi

c/o WOW SPAZIO FUMETTO Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano Viale Campania 12 – Milano

Orario: da martedì a venerdì, ore 15-19; sabato e domenica, ore 15-20

Ingresso gratuito

Info: 02.49524744/45 - www.museowow.it