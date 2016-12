"Vinic-io", il ritratto di Capossela

Si intitola Vinic-io il libro di Valerio Spada , a tiratura limitata, dedicato a Vinicio Capossela (Skira, box 13 x 33 cm contenente 2 flipbook e un libro fotografico, 49 euro). Un libro che oltre alle nozze d’argento di Vinicio Capossela con la musica, festeggia anche una collaborazione, quella tra l’artista e il fotografo Valerio Spada, nata nel 1998, l’anno de “Il ballo di San Vito” e quello in cui Vinicio iniziava la prima stesura de “Il paese dei coppoloni”. Da allora Valerio Spada ha seguito con il suo obiettivo molte delle imprese caposseliane, spesso documentandole ad uso del pubblico e della stampa; dai concerti di “Canzoni a manovella” alla straordinaria foto session di “Ovunque proteggi”, dai concerti di Sante Nicola agli scatti per la copertina nelle trasferte americane e a Calitri realizzate più di recente per ultimare le registrazioni del nuovo album di studio “Canzoni della Cupa” , Spada è stato un testimone fondamentale di viaggi, incontri, concerti, canzoni.

Diciannove anni di fotografie trovano ora una forma in Vinic-io, una pubblicazione che contiene altri libri e che raccoglie un racconto inedito di Vinicio Capossela e una selezione di immagini, dal formato panoramico, passando per due minilibri che sono piccoli film in Super 8 sino alle fotografie più note realizzate da Valerio Spada dalla fine degli anni novanta ad oggi. Una scatola che ne contiene altre, un libro con dentro altri libri, un film per immagini lungo vent’anni.