"Vietato al padre", una storia di affetti familiari che sconfiggono la morte per confermare la forza della vita

Una favola per grandi che si consuma tutta d'un fiato. "Vietato al padre" (Bietti Edizioni, euro 14, 166 pp), scritto da Bruna Magi , critica cinematografica e penna di Libero, è un romanzo tragico e commovente in bilico tra il dolore e un gioco fantastico, una storia di affetti familiari che sconfiggeranno la morte per confermare la forza della vita.

Barbara e Rodrigo, sorella e fratello, sono uniti da un vincolo magico in cui l'affetto trova nell'immaginazione e nella fantasia i suoi naturali complementi. La morte, tragica e inaspettata, si scaglia su questo legame, obbligando Barbara ad affrontare il dolore della perdita, in un drammatico percorso che la porterà a ricostruire la vita segreta del fratello.



Costretto in un matrimonio ambiguo, stregato da una donna possessiva, subdola e calcolatrice, Rodrigo lascia alla sorella un testamento sussurrato di sogni e di ricordi. Sono indizi sospesi tra realtà e immaginario, tracce, forse, di una verità occultata per troppi anni. Per scoprirla Barbara dovrà dar fondo a tutte le sue risorse emotive, scontrandosi con la freddezza di una donna che ha eletto l'egoismo a ragione di vita, in una lotta dagli esiti inaspettati.



Anche questa, come tutte le favole, insegna. A riconoscere il valore dei propri affetti. Ad appagare, sfidando il destino, il bisogno di ricerca della verità, anche quando il fallimento sogghigna dietro le spalle. E che le radici, per quanto intricate o, talvolta persino celate, ricordano sempre l'origine perché "il sangue, non è acqua, è scritto nel destino e nel nostro Dna".