“Un amore esemplare”, la graphic novel di Daniel Pennac e Florence Cestac

Arriva in libreria la prima graphic novel targata Feltrinelli Comics. Si parte con un grande romanziere e una grande fumettista: Daniel Pennac e Florence Cestac, rispettivamente sceneggiatore e disegnatrice di "Un amore esemplare" (80 pagine, 15 euro).



Una storia d’amore vera e commovente che scava tra i ricordi di Pennac bambino, quando l’autore conobbe i protagonisti reali di questo emozionante racconto che ha dato vita all’omonimo spettacolo teatrale. Durante l’infanzia, Daniel Pennac trascorre le vacanze estive in Costa Azzurra.



Proprio qui, un giorno, insieme a suo fratello Bernard, conosce Jean e Germaine: lui, un uomo alto e calvo; lei, una donna magra, rosea e sorridente. Sempre di buon umore, sempre sorridenti, contagiosi con la loro gioia di vivere. Niente figli, niente lavoro, Jean e Germaine vivono un amore puro, un amore sedentario, un amore esemplare! Un graphic memoir commovente e ironico, incantato e realistico, che mette in scena la gioia e la forza dell’amore.