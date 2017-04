"Uccidere il cancro", anche in Italia il libro-missione dell'oncologa Paterlini-Bréchot

In esclusiva per i lettori di Tgcom24 un estratto del libro



Ho sempre pensato che siamo il miracolo transitorio di una

realtà eterna. Quello che detesto del cancro è la sua capacità

di denaturare dall’interno un tale miracolo, di togliergli

bellezza e dignità, più di ogni altra malattia e più di quanto

ogni altro «evento finale» della vita possa fare.



Questo suo carattere mostruoso mi si è manifestato quando,

giovane medico, invasa dal meraviglioso slancio e dal

fuoco sacro che mi spingeva a cercare di attenuare la sofferenza

dei pazienti, ho dovuto prendere atto della mia impotenza.

Il cancro ha mandato in pezzi il mio sogno di poter

salvare o almeno aiutare, o almeno alleviare le pene di

chi ne è colpito.



Eppure, nel corso degli anni, a chi come me ha dedicato

la vita a inseguire la terribile malattia, ad analizzarla, a

spiarla, a studiarne i minimi movimenti, è apparso chiaro

che il cancro non è in alcun modo quel mostro invincibile,

che emerge all’improvviso dal nulla, e che ha cercato

di stroncare, all’ inizio della mia carriera, il mio slancio.

La visione immaginativa che ho del cancro è quella di

un ubriaco. Un ubriaco traballante che pur non reggendosi

bene in piedi non smette di seguirci, che sparisce e poi

riappare, che cade, si rialza, ricade. Un ubriaco che ci insegue

a lungo solo, fino a quando altri ubriachi lo raggiungono.



E allora, anche se il primo ubriaco muore, anche se

altri ubriachi muoiono, con il passare del tempo, quelli che

restano fanno ressa dietro di noi e finiscono per formare un

gruppo sempre più numeroso ed eterogeneo, composto da

sbronzi più o meno in grado di sopravvivere, di camminare

senza cadere, più o meno robusti e più o meno capaci

di aggredirci.



E ancora, con il passare del tempo, per forza di cose, ce

ne sarà almeno uno abbastanza mostro, forte e cattivo da

colpirci alle spalle.



Oggi siamo in piena guerra contro il cancro e, per vincerla,

un unico fattore è determinante: il tempo. Il tempo trascorso

tra la comparsa nella nostra vita del primo ubriaco

e il momento in cui ne scopriamo la presenza, solo, o con

altri ubriachi, forti o deboli, che hanno raggiunto il primo.

Se riusciamo a intercettarlo con anni di anticipo, quando è

isolato o in compagnia di pochi complici ancora vacillanti,

le armi che abbiamo oggi a disposizione per sconfiggerlo,

la chirurgia, la radioterapia, le chemioterapie e altre terapie

mirate, applicate da sole o combinate a seconda dei

casi, bastano a eliminarlo definitivamente. Al suo insorgere,

infatti, il cancro è mostruoso sì, ma malato, informe e

fragile, a volte in stato comatoso.



Il cancro ci uccide perché gli lasciamo il tempo di farlo.

Forse un giorno riusciremo a mettere a punto dei trattamenti

in grado di eliminare tutti i diversi tipi di tumore,

anche quelli che scopriamo in stadio avanzato. Niente

è mai impossibile. Ma, come scienziata, devo dire che

non vedo ancora all’orizzonte nessuna pista concreta verso

tale soluzione.



Perciò, oggi, gli sforzi devono essere mirati, uniti e compatti,

per perfezionare e sviluppare pienamente i metodi

di diagnosi precoce.



Un giorno ho deciso che avrei dedicato la mia vita a mettere

fuori gioco un serial killer. Proprio perché l’ho visto agire

discreto, metodico e implacabile, ho capito che non esiste

altra soluzione se non quella di ucciderlo.



Uccidere il cancro! Facile a dirsi! Per fare la pelle a quest’assassino

seriale, occorre inseguirlo, spiarlo, comprenderne

le abitudini, conoscerne le mosse e le contromosse. Insom-

ma, occorre sapere tutto di lui, dal momento che, come tutti

i perversi, obbedisce a un funzionamento complesso, e sa

nascondersi o farsi dimenticare per ricomparire sotto una

falsa identità, sotto un nuovo aspetto con tratti modificati.

Così, mi sono comportata come un «detective». Non l’ho

più mollato. L’ho osservato per giorni, per ore, da vicino,

scrutandolo attraverso la lente del mio microscopio.



L’ho visto vincere battaglie spaventose, sotto i miei occhi.

Ha falciato vite che io, giovane medico, non sono riuscita

a salvare. Ha strappato al mio affetto alcuni amici. Ha

paralizzato di paura persone dotate di razionalità e coraggio.

Perché non solo si accanisce contro il corpo di uomini

e donne, ma ne disgrega anche l’anima.



E ciò dura da millenni. Malgrado i notevoli progressi

scientifici realizzati negli ultimi decenni, il cancro continua

la sua opera sterminatrice.



Nulla mi predestinava ad affrontarlo. Sono nata in una

tradizionale famiglia italiana. Sono cresciuta in un tranquillo

paese dell’Emilia-Romagna, nella Pianura Padana. Finito

il liceo, mi sono iscritta alla facoltà di medicina in un periodo

in cui sembrava molto difficile per una donna affrontare

la carriera di medico universitario. E in cui l’idea stessa

di conciliare un’attività professionale tanto intensa con la

vita famigliare sembrava insensata.



Ho vissuto momenti di dubbio e di scoraggiamento quando

l’orizzonte mi appariva incerto e le piste seguite per dar

la caccia al killer parevano sfociare in un vicolo cieco.

Eppure non potevo fermarmi. Una resa avrebbe distrutto

tutte le mie speranze, azzerato tutto ciò in cui ho sempre

creduto: il valore del lavoro, la forza dell’ostinazione,

la virtù dell’impegno.



Ho resistito. Non potevo non resistere. E ho trovato. La

strada era disseminata di ostacoli, perché la ricerca biomedica,

su scala internazionale, assomiglia talvolta a una competizione

in cui ogni colpo è permesso. E ora intravedo una

luce di speranza, sempre più viva. Sono convinta che la vittoria

è a portata di mano. Grazie all’équipe che ha lavorato

senza sosta al mio fianco, ai colleghi ricercatori che hanno

apprezzato i miei studi e hanno lavorato per verificarne la

validità. Grazie ai miei pazienti, che mi hanno dato la forza

di battermi, al mio Maestro, che mi ha mostrato la strada

da seguire. Grazie al progresso della scienza, che mi ha

fornito i mezzi, e alla provvidenza, che mi ha aiutato.



Dopo quasi dieci anni di pratica medica in contatto con i

pazienti, la perseveranza mi ha aperto la strada del laboratorio,

degli studi molecolari, della caccia alle cellule tumorali

che invadono il sangue. Ma non ho mai dimenticato la

missione, così appassionata e difficile, del confronto quotidiano

con il dolore dei malati. Esprimo dunque tutta la

mia stima e gratitudine ai medici, agli oncologi, a tutti coloro

che si battono giorno dopo giorno per i malati.



Voglio anche esprimere qui il grande rispetto e l’immensa

riconoscenza che porto ai miei colleghi ricercatori, ricercatori

clinici e clinici.



Copyright © Éditions Stock, 2017

© 2017 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Titolo dell’opera originale

Tuer le cancer

I edizione aprile 2017