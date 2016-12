"Tutte le salite del mondo", Riccardo Barlaam spiega la biciterapia

10:00 - "Tutte le salite del mondo. Biciterapia per il corpo e per l’anima" è il libro di Riccardo Barlaam che racconta il significato dello sport come ricerca dei propri limiti, fisici e interiori (Ediciclo editore, 272 pagine, 14,90 euro).

Il libro prende le mosse dall’omonimo blog del Sole24Ore che, dalla primavera all’autunno 2013, ha avuto quasi 50.000 visitatori.



"Tutte le salite del mondo" è il racconto di un progetto che nel 2013, in pochi mesi, ha impegnato l’autore in nove sfide estreme, tra cui le tre granfondo di ciclismo più dure in assoluto, la Marmotte, la Charly Gaul Trento- Monte Bondone e la Oetztaler Radmarathon, tutte e tre con oltre 5000 m di dislivello. Con tante salite in mezzo: Stelvio, Mortirolo, Mont Ventoux, Monte Grappa, Cuvignone, Ghisallo, Mottarone, Pordoi...



Le salite da conquistare su strada montando una bici, ma anche le salite che stanno dentro di noi, da affrontare e cercare di superare ogni giorno.



Giornalista al tempo frenetico di Internet, Riccardo Barlaam, per dovere professionale, è sempre connesso col mondo. Ma anche se passa la maggior parte del suo tempo in redazione a seguire le notizie in tempo reale, è sempre riuscito nell’arco della giornata a ricavarsi qualche ora per lo sport. Sport come terapia, fisica e interiore.