"Tu e nessun'altra", la storia di una donna divisa tra una figlia e l’amore

08:00 - La bambina è arrivata così, minuscola e piangente, in un pomeriggio di autunno. Irenel’ha vista nascere ed è stata lei, quasi per sbaglio, a darle il nome Mia. Perché con sua cugina Viola ha condiviso proprio tutto, si sono guardate crescere e diventare donne. Erano insieme la notte in cui Irene, vestita da gatto, a una festa ha incontrato l’uomo con cui avrebbe trascorso dieci anni. E Viola l’ha portata con sé tra hotel a picco sul mare e serate di gala, quando il successo come attrice l’ha travolta.

Ma a Irene crolla ogni certezza, nell’istante in cui entra nell’appartamento allagato della cugina, cammina col cuore stretto verso il bagno e la trova: è annegata in una vasca colma di fiori e ha lasciato sua figlia da sola. Dolore, rabbia, uniti a una sensazione di inviolabile responsabilità. Ora che Mia ha due anni e suo padre non l’ha riconosciuta, toccherà a Irene prendersene cura. Ne sarà capace? Sarà disposta ad abbandonare la sua libreria di Firenze e troncare con Luca, che non vuole figli? Come si fa a diventare madre senza averlo chiesto?





"Tu e nessun'altra" è il primo romanzo di Claudia Zanella, nata a Firenze nel 1979 e oggi residente a Roma. Da attrice è stata diretta, tra gli altri, da Gabriele Salvatores e Sergio Rubini.



Claudia Zanella

"Tu e nessun'altra"

Pagine 321

Euro 17

Rizzoli

