"The Walking Rat", la parodia della serie tv nella trilogia di fumetti di Leo Ortolani

11:51 - Un’orda di ratti zombie sta invadendo le edicole e le fumetterie italiane. Si tratta dei protagonisti di "The Walking Rat", parodia a fumetti della celebre serie "The Walking Dead", firmata da Leo Ortolani, creatore del personaggio cult Rat-Man. La saga si svilupperà in tre albi (numeri 106, 107, 108 della serie regolare di Rat-Man), pubblicati da Panini Comics.

Una vita sana, all’aria aperta, senza più automobili, senza più gente attaccata al cellulare, senza più stress, senza più paura delle malattie. Senza più paura di morire, perché siamo tutti già morti. Ma mica morti morti. Morti viventi. Perché nella vita... pardon... nella morte, ci vuole sempre un po’ di ottimismo. Ed è questo che proverà a fare il protagonista di questa trilogia.



Un ratto che ha dimenticato molto del passato, tanto da dover leggere il suo nome sull’etichetta del maglione, ma che ancora crede che la vita non può essere fatta solo di camminare e mangiare, camminare e mangiare.



L’idea di "The Walking Rat" nasce dalla passione di Leo Ortolani per la serie a fumetti e la serie tv "The Walking Dead". Come nella più tipica tradizione dell’autore, i sei episodi che compongono la trilogia (due per ogni numero) sono caratterizzati da una comicità surreale, intrisa di citazioni e rimandi (in questo caso) al genere dei “morti viventi”.



Non mancano i riferimenti ai personaggi della serie originale televisiva. Tuttavia, l’opera resta pienamente godibile anche per coloro che (è il caso di dirlo) sono a digiuno di carne umana.



"The Walking Rat"

Leo Ortolani

Pagine 64

Euro 2,50

Panini Comics