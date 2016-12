"The Sinatra Collection": a Milano una mostra celebra il mito di "The Voice"

Avrebbe già passato i cent'anni , ma il suo mito non perde smalto: a Milano la mostra The Sinatra Collection celebra "T he Voice" presentando al pubblico una selezione di immagini, molte delle quali inedite, che raccontano la leggenda di uno dei più grandi personaggi dello spettacolo di tutti i tempi . Curata dalla Frank Sinatra Enterprises in collaborazione con la rivista di musica Rockol, l'esposizione è visitabile dal 15 gennaio presso la galleria d'arte Glauco Cavalciuti di via Vincenzo Monti.

“Cenere sotto il Sole” - Frank Sinatra alla Capitol Records durante una sessione di registrazione per la canzone "Monique", nel 1954, utilizzata per la colonna sonora del film “Kings Go Forth”, in italiano “Cenere sotto il Sole”. (Archivio fotografico della Capitol. Fotografo: SidAvery)

The Swooners: 1947: nei fine settimana a Los Angeles, Sinatra capitanava una squadra di softball, gli Swooners, in partite giocate contro altre squadre di celebrità in località come il Gilmore Field. Fra le cheerleaders anche Ava Gardner. (Archivio della famiglia Sinatra. Fotografo: ignoto)

In studio per le registrazioni di ‘Songs for Swingin’ Lovers’ - Frank Sinatra in una sessione di registrazione alla Capitol Records per il quarto album di Sinatra con l'etichetta discografica (16 gennaio 1956, archivio fotografico della Capitol. Fotografo: KenVeeder)

La raccolta esposta a Milano è stata messa insieme dalla nipote del cantante, Amanda Erlinger, setacciando gli album di famiglia, frugando negli archivi di fotografi illustri del calibro di Terry O'Neill e Milton Greene e in quelli delle case discografiche, come Capitol Records, Warner Music e la stessa Frank Sinatra Enterprises.



A queste immagini si aggiungono poi le foto scattate dai fan: il risultato è una preziosa storia iconografica, che spazia da un Frank Sinatra imberbe e non ancora noto fino ai momenti più fulgidi della sua carriera.



Tra le immagini in mostra c'è anche uno dei pochissimi "selfie" di Sinatra, l'autoritratto scattato nel 1938 riprendendosi riflesso nello specchio dell'armadietto dei medicinali. Come altre fotografie risalenti al primo tour con gli Hoboken Four, il selfie sarebbe poi stato sviluppato nella camera oscura della casa in Garden Street a Hoboken, in New Jersey.



Al termine della mostra le foto - molte delle quali pubblicate per la prima volta in versione pregiata e tiratura limitata - saranno messe in vendita.