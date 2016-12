"Star Rats - Episodio III", arriva la parodia a fumetti di "Guerre Stellari"

Mentre in tutto il mondo i fan di Guerre Stellari riempiono i cinema per l'attesissimo Il risveglio della forza , anche in libreria c'è chi celebra a suo modo l'arrivo del nuovo capitolo della saga. In concomitanza con l'uscita del film nelle sale, la casa editrice Panini ha pubblicato Star Rats - Episodio III : La vendetta colpisce ancora , parodia a fumetti firmata da Leo Ortolani .

Creatore di altre parodie cult come The Walking Rats, Avarat e Ratolik, Ortolani ha lanciato nel 1999 il primo episodio di Star Rats (il nome è anche un gioco di parole, essendo "Rats" palindromo di "Star2"). Protagonista della saga è il giovane e maldestro Pietreppaolo che, con l'aiuto del maestro Gigogin, inizia il percorso per diventare un Cavaliere dell'Oroscopo e che, dopo aver salvato la galassia nell'Episodio II, sta per passare definitivamente al lato oscuro...



Il nuovo fumetto è disponibile sia singolarmente, sia in cofanetto con le due puntate precedenti: chi le ha già nella propria collezione può acquistare il cofanetto vuoto.



Panini

Star Rats - Episodio III: La vendetta colpisce ancora, € 5,00

Cofanetto Star Rats (Episodi I, II, III), € 19,90

Cofanetto vuoto, € 9,90