Un viaggio che dalla quotidianità porta al magico mondo della fantasia e della creatività. Sotto l’ombrellone (Albatros Edizioni, pp. 126, euro 15) di Antonio Conticello è questo e tanto altro. Gli ingredienti? Mare, Sicilia, macchina fotografica ed emozioni. Un romanzo struggente capace di far cambiare punto di vista pagina dopo pagina. Una profonda riflessione sulla vita e su ciò che ci circonda. Sotto l’ombrellone è in libreria, così come La scalata della piramide di sale, primo romanzo dell’autore.