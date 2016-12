"SiP kids", Terry Moore in Italia per presentare il suo nuovo lavoro

Il 28 aprile è uscito, edito da Bao Publishing, "SiP kids", la nuova opera a fumetti dell'autore Terry Moore. Lo scrittore presenterà il volume nel nostro Paese e prenderà parte ad un piccolo tour che dal 3 al 7 maggio lo vedrà incontrare i fan nelle principali città italiane. Da Torino a Milano, passando per Bologna, Roma e Napoli, i lettori di "Strangers in Paradise" potranno assistere alla presentazione di Moore di questo albo che è un tributo ai celebri "Peanuts".



Terry Moore ha da sempre avuto l'ambizione di poter lavorare alle strisce umoristiche per i quotidiani. Con questa opera ha creato delle storie in cui il cast di "SiP" è tornato bambino, va alla scuola elementare e abita in un quartiere che ricalca quello in cui vivevano i personaggi di Charles Schulz.