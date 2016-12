9 febbraio 2015 "Siamo tutti Charlie", Milano si tinge di satira: una mostra-omaggio alla rivista A un mese esatto dall'attentato di Parigi, Wow Spazio Fumetto dedica un'esposizione, fino al 15 marzo, e un incontro alla libertà di espressione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:35 - Dopo l'hashtag #jesuischarlie, una mostra per la libertà di espressione va in scena a Milano per rendere omaggio ai vignettisti e ai giornalisti morti nell'attentato alla redazione della rivista satirica Charlie Hebdo. "Siamo tutti Charlie", al Wow Spazio Fumetto dal 7 febbraio al 15 marzo, arriva a un mese esatto dal terribile massacro di Parigi e si aprirà sabato con un incontro dedicato alla satira.

Lo spettatore potrà ammirare gli omaggi realizzati da 150 fumettisti e vignettisti italiani e più di 70 stranieri. Finora all'appello di WOW Spazio Fumetto hanno aderito più di 200 autori, che con le loro matite, penne e tavolette grafiche hanno voluto omaggiare i colleghi uccisi o celebrare la libertà di satira, con disegni a volte pungenti a volte malinconici. Tra loro, solo per citarne alcuni, Silver, Bruno Bozzetto, Leo Ortolani, Don Alemanno, Adriano Carnevali, Giacomo Bevilacqua, Sio, Fabio Celoni e Silvia Ziche. Una sezione della mostra sarà ovviamente dedicata all'opera e alla figura degli autori uccisi a Parigi e alla storia della rivista, a partire dal 1960 quando fu fondata Hara-Kiri, diventata poi Hara-Kiri Hebdo e infine Charlie Hebdo.



Siamo tutti Charlie! - una mostra per la libertà d’espressione

7 febbraio - 15 marzo 2015

Wow Spazio Fumetto

Viale Campania, 12, Milano

Tel. 02 49524744/45