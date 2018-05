"Si comincia da 1", storie di vite riscattate

Da anni Max Laudadio gira tutta l’Italia come inviato di Striscia la Notizia. Il suo libro, “Si comincia da 1” (Edizioni San Paolo 2018, pp. 206, euro 18), non ha, però, nulla a che fare con le sue inchieste. Racconta piuttosto di tanti viaggi, in realtà riassumibili in uno: il viaggio che ciascuno, l’1 appunto, può fare per entrare in sintonia con gli altri, con il prossimo.



Nel libro, corredato da prefazione di Walter Veltroni e postfazione di Ernesto Olivero, si susseguono gli incontri fatti durante il percorso con umanità di vario genere in ogni parte del mondo. Un percorso, quello di Laudadio, che si è arricchito grazie alla sua capacità di mescolarsi alle vite di chi incontrava, anche per poco, anche con piccoli gesti, come giocare insieme dando calci a una bottiglietta per le strade di Haiti o suonare percussioni improvvisate in Giordania.