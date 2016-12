"Sex Criminals", una grande love story firmata Matt Fraction e Chip Zdarsky

06:47 - Suzie ha un segreto. Per lei, il sesso fa letteralmente fermare il tempo. Jon ha un problema. Detesta la propria vita, il proprio lavoro e la maledizione che lo rende uguale a Suzie.



Ragazza incontra ragazzo, ragazza si mette con ragazzo, e per la prima volta nella vita si trovano soli, ma insieme. Quindi fanno ciò che farebbe qualunque giovane coppia capace di fermare il tempo facendo sesso: rapinano banche (...ma è per una buona causa!).

Matt Fraction è un autore di fumetti. Ha vinto il premio letterario PEN USA per il Miglior Graphic Novel; lui, o i fumetti cui ha lavorato, hanno vinto premi Eisner, Harvey e Eagle, che sono come gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe per i fumetti e si assomigliano un po' tutti. È autore di Best Seller del New York Times come Hawkeye, Casanova e Satellite Sam.



Chip Zdarsky è il creatore del famoso personaggio "Stan Lee" e inventore della poco popolare mossa sessuale "Il Zdarsky piangente". Negli ultimi dieci anni ha realizzato articoli e illustrazioni per il National Post in Canada, sotto lo pseudonimo evidentemente falso di Steve Murray, dove è noto per i suoi stupidi scherzi e la rubrica Extremely Bad Advice. Tra i fumetti da lui realizzati ci sono Prisoners Funnies, Monster Cops e un disturbante episodio di Vampirella. Vive a Toronto.



Sex Criminals 1 - Un gran bel trucchetto

di Matt Fraction e Chip Zdarsky

Pagine 136

Nelle librerie e fumetterie dal 27 marzo

Prezzo 14 euro



Sfoglia in anteprima un estratto del libro. Se non visualizzi le tavole, clicca qui.