"Serie Fuori Serie", inaugura a Pechino la mostra sul design italiano

Dal 25 aprile al 25 luglio 2017 il National Museum of China di Pechino ospita la mostra " Serie Fuori Serie ", curata da Andrea Branzi con il Triennale Design Museum , realizzata congiuntamente dalla Direzione Generale Musei e dalla Fondazione La Triennale di Milano . Una selezione di 120 opere per illustrare il paesaggio contemporaneo del design italiano e per racconta gli sviluppi dalla ricerca sperimentale fino ai mercati di massa, dalle imprese start up fino alle grandi imprese usando materiali artigianali, tecnologie avanzate e globalizzate. L'ordinamento si basa su quattro categorie principali: Sperimentazione, Piccola Serie, Grande Serie e Fuori Serie, oltre a diverse sotto-categorie.

Il progetto costituisce il quarto significativo impegno assunto dall'Italia nell'ambito della cooperazione bilaterale sancita con il Memorandum d’intesa "Italia-Cina", sottoscritto il 7 ottobre 2010, sulla collaborazione bilaterale in ambito di promozione culturale fra i due Paesi da attuarsi sia attraverso progetti espositivi tematici.



Obiettivo della mostra è cogliere uno degli aspetti strutturali più significativi del design italiano, che meglio di altri fornisce informazioni sui meccanismi interni di funzionamento di una attività che riveste una importante funzione economica per il paese e che ne rappresenta un aspetto storico significativo; per capire l’Italia infatti è importante capire il suo design e per capire “che cosa è il design italiano” bisogna capire come funziona il paese che lo esprime.



Serie Fuori Serie

National Museum of China, Pechino

25 aprile - 25 luglio 2017

Direzione Generale Musei - Triennale Design Museum - Fondazione La Triennale di Milano