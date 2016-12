"Se Dio esiste", il fumetto di Joann Sfar che racconta Parigi dopo le stragi

Subito dopo la strage di Charlie Hebdo, disegnatori di tutto il mondo tirarono fuori matite e pennelli, chi in segno di solidarietà con i colleghi uccisi, chi per cercare di dare un senso, a modo suo, ai tragici fatti di Parigi. Fra questi ultimi c'è Joann Sfar, prolifico fumettista, ma anche regista e romanziere, nato in Francia da padre sefardita e madre askenazita. Sfar è in libreria dall'8 gennaio con Se Dio esiste. Quaderni parigini. Gennaio-novembre 2015 (Rizzoli Lizard).



L'edizione italiana si apre con una selezione di disegni inediti, accompagnati dai pensieri buttati giù di getto subito dopo le stragi. "Sto attraversando una crisi in cui tutto mi riporta alla fede - scrive l'autore -. Mio padre è morto. Io mi sono separato. I miei amici di Charlie Hebdo si sono fatti ammazzare. Mi sento disorientato tanto quanto il mio Paese e tento di ritrovare, in mancanza di Dio, almeno la mia buona stella.Per questo ho ripreso in mano i miei taccuini, per trovare qualche risposta alle domande che tutti ci poniamo".



Sui suoi Carnets, Sfar dal 2002 racconta la famiglia, le passioni, gli innamoramenti e le arrabbiature. Ora, allargando la riflessione, l'autore affida alla matita tutta la tristezza e la rabbia di fronte a una crudeltà senza senso, ma anche l'orgoglio per l'appartenenza a una nazione che si rispecchia nel motto della sua capitale, fluctuat nec mergitur, "è sbattuta dalle onde, ma non affonda". E mette nero su bianco una delle poche certezze in questo momento di smarrimento: "Se Dio esiste, non uccide per un disegno".



Se Dio esiste. Quaderni parigini. Gennaio-novembre 2015

Joann Sfar

Rizzoli Lizard

256 pag.

17 euro



Ecco un'anteprima del fumetto per i lettori di Tgcom24