"Scusa se lo chiamo futebòl": il Brasile, il calcio, la vita

Messo da parte l'amor patrio, il tifo colorato di azzurro, l'innamorato autentico della cultura del calcio sa che i suoi poli, i suoi centri di gravità permanente risiedono in due punti ben precisi e non rimuovibili della carta geografica: l'Inghilterra e il Brasile. La madre del football moderno e quindi il padre, il figlio, lo spirito santo e ancora il marito, l'amante, il sacerdote, il genio, il pazzo e tutti i restanti ruoli possibili da vestire intorno a una sfera di cuoio. Non esiste Germania e allegata goleada ai Mondiali che possa cancellare il Brasile dalla fantasia dei calciofaghi, o che tantomeno possa cambiare, influire in un rapporto ormai simbiotico, unico al mondo tra un gioco e la sua gente.



Futebòl, pronunciato "fucìbol", in una maniera diversa rispetto alla lingua madre portoghese: così lo chiamano quel gioco, in quel Paese sterminato, affascinante, meraviglioso puzzle di contraddizioni. E tra i collanti che lo tengono insieme, quel puzzle, c'è proprio il fucìbol, fonte di vita e di storie che due giornalisti italiani immaginari (ma non troppo), Lucio e Sergio, legano insieme in un viaggio dentro la pelle del pianeta Brasil, orbitante intorno a palloni non sempre sferici e di materiali hi-tech: le loro avventure, i loro incontri reali o solo immaginati tramite il racconto sono la linfa di "Scusa se lo chiamo futebòl", un autentico libro-tributo che Enzo Palladini, uno dei capisaldi del giornalismo sportivo italiano, ha voluto riconoscere a una terra che ama e conosce come nessuno in Italia. Ecco, l'unico che forse (o senza forse) avrebbe potuto scrivere questo volume pieno di cafezinhi e golazos era Franco Rossi, un vero, grande numero 10 delle cronache calcistiche, andato via nell'ottobre 2013. A lui è dedicato questo caleidoscopio che regala colori e figure ben più varie e variopinte rispetto al giallo e al verde della Seleçao: da Lucio e Sergio scopriamo che il fucìbol autentico è nel campionato delle Favelas, in quello amatoriale di San Paolo (1500 squadre: possono bastare?), il cui contorno è fatto di churrasco e birra, oppure è nel torneo dell'Amazzonia, dove il criterio di spareggio, in caso di ex-aequo, non è determinato dalla classifica avulsa, ma sì dal piazzamento in classifica del concorso di bellezza legato al torneo della miss - quasi sempre splendida - che, per regolamento, la squadra ha dovuto iscrivere.



Tramite Lucio e Sergio si fa la conoscenza di personaggi tutto meno che di fantasia come Mauro Shampoo, il centravanti-parrucchiere dell'Ibis, "statistiche alla mano la peggior squadra del mondo", e ancora del cenerentolo Railton, broccone del suo team che per incantesimo fabbrica un magnifico gol della vittoria. Poi c'è Jeferson Lima, centravanti con la gamba amputata, "pentacampeao" della volontà e della passione. E chi non vorrebbe, anche qui, in queste lande, a millanta miglia da quel pallone magico, fare parte del "club dei malati", una banda che gira lo stato di San Paolo su un combi a caccia delle partite più assurde, della squadretta che ancora manca alla collezione. Accusato negli ultimi tempi di un declino, di continui sgarbi alla sua tradizione e scuola da tutti noi espertoni a distanza e da divano, il Brasile epicentro del calcio più vero e bello - quello dell'istinto, della fantasia -, ci viene restituito intatto, irresistibile, unico dalle pagine di un libro divertente, emozionante, bello come un dribbling riuscito. E si capisce davvero perché, tornando poi a tutte le altre pedate del mondo, a cominciare dalle nostre, bisogna scusarsi di chiamarle futebòl.



Enzo Palladini

SCUSA SE LO CHIAMO FUTEBOL

176 pagg., 16,50 euro

Edizioni In Contropiede









