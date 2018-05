"Salvezza": il reportage grafico sulla vita a bordo di una ong

"Salvezza": il graphic novel sui migranti e il lavoro delle ong per salvarli Ufficio stampa 1 di 3 Ufficio stampa 2 di 3 Ufficio stampa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un lavoro giornalistico sottoforma di un graphic novel. Rizzo e Bonaccorso si sono calati appieno nella storia che hanno ritratto con l'obiettivo di suscitare empatia e far riflettere sul fenomeno migratorio e sul ruolo delle ong nel Mediterraneo. Un libro completo che in dieci capitoli racconta le storie di alcuni migranti con interviste e scene di momenti di salvataggio. Ma allo stesso tempo i due autori riescono a spiegare il funzionamento della vita a bordo della nave di una ong, le procedure, le regole. Traspare in sottofondo, ma con chiarezza, le condizioni politiche e il contesto in cui le organizzazioni non governative operano, a partire dal cosiddetto "Codice Minniti".



Rimane sempre centrale l'elemento umano: la vita dei migranti messi in salvo fatta di viaggi di terrore e speranza. Al racconto si alternano tavole didascaliche cariche di dati e statistiche ufficiali per dare spessore al reportage. Una narrazione asciutta come la scelta degli elementi grafici: pochissime le tonalità cromatiche, frequente la presenza dell'arancione che - come si spiega nel libro - più di ogni altro colore ispira la speranza nei naufraghi del Mediterraneo perché è il colore dei giubbotti di salvataggio che per i migranti significa una sola cosa: "Salvezza"