"Romanzo esplicito": l'autobiografia a fumetti di Josephine Yole Signorelli

La storia di un amore finito, una rottura che investe la vita passata e presente della protagonista, raccontata senza censure e mezzi termini. E' questo " Romanzo esplicito " (edito da Feltrinelli, pag.144, euro 16) e tanto altro da scoprire pagina dopo pagina. Si tratta di un'autobiografia a fumetti di Josephine Yole Signorelli , autrice diventata nota in rete come "Fumettibrutti".

Josephine Yole Signorelli è nata a Catania nel 1991, è diventata nota con il nome "Fumettibrutti": il nuovo grande fenomeno del fumetto italiano esploso in rete. "Romanzo esplicito" è il romanzo d'esordio di Josephine. Un’autobiografia viscerale in cui Josephine racconta particolari della sua adolescenza, l’incontro con un ragazzo importante e i momenti cruciali della loro relazione, fino alla rottura tra i due, con la fuga a Bologna della protagonista.



Il tutto raccontato attraverso squarci di vita vera, crudi e scioccanti, in cui il sesso diventa allo stesso tempo un apice e un baratro. I testi e i disegni del graphic novel sono diretti, duri, spiazzanti, ma anche intrisi di malinconia e ironia. L'autrice racconta la sua vita, ma allo stesso tempo la realtà e i sogni della sua generazione.