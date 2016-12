"RiScatti", al Pac di Milano i migranti fotografano la città dell'integrazione

La fotografia come mezzo di forma di integrazione o reintegrazione all'interno della società: è da quest'idea che parte "RiScatti" , la rassegna benefica ideata a Milano dall'omonima onlus , quest'anno con il sottotitolo "Melting pot" . Dal 16 al 27 gennaio, al Pac di Milano protagonista sarà infatti la multiculturalità: oltre 70 immagini catturate da 18 immigrati di nove nazionalità diverse racconteranno una città multirazziale, in cui gli stranieri sono risorsa e non piaga sociale.

"Nel nostro Paese - ricorda Federica Balestrieri, giornalista e fondatrice di Riscatti onlus - 5 milioni di stranieri, l'8,3% della popolazione, producono l'8,8% del pil e denunciano al fisco 45,6 miliardi di euro l'anno". Eppure, non di rado gli immigrati vivono situazioni difficili, quando non sono addirittura ai margini della società.



Dopo l'edizione dedicata agli homeless, quest'anno il progetto è dunque dedicato a loro. Per due mesi gli autori hanno seguito un corso di fotografia tenuto da professionisti del settore, per poi riportare il loro personale sguardo su Milano. Dai luoghi di culto all'intimità della vita tra le mura domestiche, dalle vie della città alle giornate di lavoro, la ricerca di integrazione diventa - per l'appunto - "riscatto".



La rassegna, sponsorizzata da Tod's e patrocinata dal Comune di Milano, ha un'ulteriore finalità benefica: gli scatti saranno in vendita e il ricavato servirà a fornire a future mamme in difficoltà, italiane o straniere, un servizio di visite a domicilio.



RiScatti

Fino al 27 gennaio 2016

Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea

Via Palestro, 14 Milano