"Quella certa dipendenza dal tasto invio", il romanzo di Lucia Del Pasqua

PER LO STABILE RITORNO DELLE CABINE TELEFONICHE

Domani verrà giù grandine a più non posso, serrate usci e finestre: ha portato il gelato. Andrea è famoso per la sua parsimonia in fatto di gesti d’affetto (non dico certo d’amore), siamo solo 'amici» io e lui, quindi vederlo con in mano una busta di plastica biodegradabile, di quelle che si autodistruggono con due gocce di pioggia o di sputo, sempre agenti esogeni sono (no, forse lo sputo è endogeno), con dentro una vaschetta con i tuoi gusti del cuore, cioccolato e bacio, e panna montata (il gelato alla frutta è solo acqua aromatizzata) fa effetto. Non avrà dato retta a uno dei suoi amici, che in preda a uno sdoppiamento della personalità gli ha consigliato di portarmi qualcosa? Impossibile, i suoi amici, oltre a essere stupidi, sono talmente impersonali che non possono avere un doppio: verrebbe fuori esattamente la stessa sagoma di plastilina senza palle. Non avrà mica intenzione di innamorarsi di me? Oltrepassare la linea di confine? No, perché i patti erano diversi. E anche se lui la volesse oltrepassare, io rimarrei comunque nel mio fortino, non è lui l’uomo della mia vita, è piuttosto l’uomo per un pezzo della mia vita, di un segmento; gli uomini del cuore sono per una semiretta di vita, arrivano in un momento preciso e, in teoria, non se ne vanno mai. In realtà sono più che tranquilla, Andrea non ha i coglioni per innamorarsi, io invece li avrei ma non li posso usare, e sono sempre più convinta che non li userò mai. Non ne avrò l’occasione. In base alla mia 'Teoria delle Sei Palle» ci dovrebbero essere sei palle a coppia: due reali per l’uomo e quattro 'virtuali» per entrambe, due a testa; se è solo la donna ad avercele virtuali, come accade spessissimo, la storia sul lungo termine non funzionerà. Andrea ha delle belle palle reali, niente da ridire, ha anche un bel lungo bastone nel mezzo, ma come nel 90% dei casi a me capitati, anche le sue palle potrebbero giusto essere ricoperte di cioccolato fondente, o al massimo glassate, toh. 'Scusami sono in ritardo, ho avuto cazzi al lavoro, e...» Andrea lavora in un’agenzia di pubblicità, uno di quei posti in cui mi piacerebbe lavorare perché io adoro le pubblicità e amerei inventarle.



Per tutto il resto, butterei domani una bomba di gas esilarante in ogni agenzia pubblicitaria del mondo, per i seguenti motivi: a causa di clienti stupidi, capi arrivisti e capette che nella vita evidentemente né scopano, né amano avere una vita normale, quella fuori da quelle quattro mura tappezzate di poster, fotografie di Robert Pattinson nudo e selfie con i colleghi, in un’agenzia pubblicitaria devi sempre fare le dieci di sera. Con o senza un motivo reale. In più, in questa realtà chiamiamola creativa si costruisce in brevissimo tempo un microclima, un microcosmo, una società feudale autosufficiente che ti fa scordare che al di fuori esiste anche un mondo reale, dove la gente s’incontra, va al cinema, socia- lizza, ma soprattutto non parla di lavoro. Anche se a Milano, in generale, si parla sempre di lavoro: per questo vorrei una migliore amica scienziata, perché sarebbe impossibile avere discussioni lavorative, causa incomprensioni. Chi lavora in un’agenzia pubblicitaria, e quindi chi si occupa di comunicazione, è un asociale incapace di relazionarsi con il mondo al di fuori di quello abitato dai suoi simili: si dimentica in fretta degli amici 'normali», quelli che vivono oltre i 'confini», che lavorano in banca o in pasticceria, non ha più spazio per loro visto che è più comodo pranzare, cenare, bere, scopare con chi è lì dentro venti ore su ventiquattro (così magari, nel tempo 'libero», ci parli anche di lavoro). In agenzia si formano coppie con la facilità con cui un uovo si può rompere nelle mani di un neonato, e se non si creano formalmente, comunque tutti si fanno tutti. Da una parte li capisco: gli art e i copy sono dei fighi, indossano le Vans o le Volta, si mettono quei cappellini alla New Era, hanno più di cinque tatuaggi, odiano gel e brillantina, non si pettinano e vanno al lavoro con lo skateboard. Una normale cretina ne rimarrebbe affascinata. Presente. L’altro motivo per cui odio le agenzie pubblicitarie è il fatto che chiunque ne fa parte parla soltanto di progress, di account rompipalle, di copy stupidi, di budget, di creativi fannulloni, avendo la presunzione di sottintendere due cose: che tutti ci capiscano qualcosa e che tutti ne siano interessati. Negativo.

Ma poi che cosa diavolo sono i progress? Quindi, i 'cazzi al lavoro» o erano papabili fighe da farsi o erano capette con un tasso di frustrazione pari a centonove, che pensano che se non sei parcheggiato in ufficio fino a notte fonda sei una merda. Poco importa, i patti non scritti dicono che né io, né lui abbiamo il diritto di informarci su quello che fa l’altro, niente domande, così è tutto più facile. In realtà per lui è ancora più facile dato che comunica praticamente solo via WhatsApp. Non usa nemmeno più Facebook o Twitter, figurarsi gli sms, costeranno troppo. Signore e signori ecco a voi il non-amore ai tempi dei social-isti 2.0: 'le parole sono importanti» è solo una frase svuotata di significato di un vecchio film di Nanni Moretti con in capo una cuffietta da pallanuoto, credibilità zero. La realtà è ben diversa da un film. Primo: o non ci si vuole innamorare più o ci si vuole innamorare di quello sbagliato. Secondo: si preferisce parlare per radici e morfemi, tra corde vocali virtuali, comunicando gli stati d’animo con emoticon rimbalzati da un device all’altro. Le voci (entità nemiche, per carità!) meglio non sentirle, potrebbero danneggiare l’udito, molto meglio scrivere parole smozzicate, imprecise, o con dodici errori ciascuna. Più errori fai a scrivere, più sei social. Io sarò anche una malinconica patentata, sarò un’amante cronica degli anni Ottanta-Novanta, ma cercando di essere il più oggettiva possibile sono arrivata al punto che mi manca la consonante che più odio dell’alfabeto, per il fatto che è utilizzata sempre in maniera sbagliata, la 'k», mi mancano un kasino le parole con la 'k», quel batticuore da telefonata da cabina della Sip, quando racimolavi gettoni o collezionavi schede comprandole pure dal marocchino della piazzetta, per fare la tua urbana, o interurbana se il pen-friend da pasturare era 'l’amichetto» del mare; non c’è più quell’attesa indefinita (e a volte infinita) di quando eri costretto ad aspettare sotto i portici Dio solo sapeva quanto perché i cellulari per avvertire o non c’erano o erano roba da yuppies. Adesso se l’appuntamento è in corso Como (e già partiamo male) alle dieci e l’altra persona è in ritardo di tre minuti, alle dieci e un minuto ti arriva un WhatsApp: 'Sono in ritardo». Oggi siamo tutti in ritardo (perché tanto basta un messaggio) e ritardati, capaci di dire tutto con le dita e niente con la bocca. Eroi con il pollice, conigli con la lingua. Bando ai doppi sensi.



Effettivamente avrei dovuto capirlo subito. Il primo approccio è stato su Twitter, dopo averlo incontrato una sera a una Festa dell’Unità (ma come c’ero finita io a una Festa dell’Unità, col papà fascista che mi ritrovo?) in perfetto stile ballo-e-mi-sballo, con le donne con metà testa rasata, gli uomini con i pantaloni di due taglie in più, e decine di cani senza guinzaglio a scorrazzare da un tavolo all’altro. Arezzo Wave, tipo. Non ci siamo parlati, ma il giorno dopo m’è arrivato prima un suo tweet, poi, su mio sollecito, è apparso un '+1» sul mio profilo Facebook, e da lì un fiume di chat e di parole a metà (tante volte si perdesse troppo tempo a scriverle per intere). Devo ancora capire perché abbia fatto il primo passo su Twitter, ma dopo giorni di supposizioni poco plausibili sono giunta alla conclusione che in quel momento il suo cervello fosse stato pestato da un pugno di casualità fulminante. Op- pure alla Festa dell’Unità aveva preso qualcosa di 'strano». C’era feeling, su questo non c’è dubbio, c’è ancora, ma non come prima. All’inizio era come se volessimo fare mille cose insieme, era puro entusiasmo, energia, un limone strizzato fino alla buccia. Poi quando ho capito che tutto era soltanto una nebulosa di parole digitali, che non c’è limone che sprema succo all’infinito, non è che abbia mollato, ma ho allentato la presa, mi sono rinchiusa nel fortino e mi sono imposta di non andare oltre. Sono brava nel controllare i miei sentimenti: non significa che sono un’insensibile, ma una persona razionalmente sensibile che ci tiene alla propria incolumità e non vuole soffrire, non perché ne abbia paura ma perché, se si può, è sempre meglio evitare. Perché inciampare sull’ostacolo e darci pure una musata (se si può aggirare)? È la mia Teoria dell’(In)sensibilità, e funziona sempre. Garantito al cento per cento. Quelle donne che mi chiedono disperate: 'Ma come fai a controllare i tuoi sentimenti?» devono sapere che bastano solo un po’ di buonsenso, intuito e intelligenza. Alcuni lo chiamano 'cinismo», io preferisco chiamarlo 'spirito di sopravvivenza». Quando ho la percezione di non stringere più le redini della situazione, la abbandono, non voglio avere il coraggio di rischiare per una cosa che so già come andrà a finire. Non voglio essere una di quelle donne masochiste che vanno a rompere le palle a tutte le amiche, a rotazione, lamentandosi del proprio uomo che sanno già essere un cretino patentato (e con il quale continuano a stare).



Non voglio essere una donna stupida. Ma Andrea mi piaceva: fisicamente del tutto, e caratterialmente per metà. Poco più alto di me, occhi neri, capelli a caso, naso pronunciato ma non troppo, culo che sta su con lo zainetto, e soprattutto una collezione infinita di T-shirt bianche senza alcuna stampa (le magliette vanno bene o senza stampe o con stampe strafighe) e pantaloni beige. Io odio le camicie, specie quelle con le iniziali o quelle rigide bianche super inamidate, mentre riservo un amore speciale per i pantaloni maschili in tutte le sfumature del beige fino al quasi-marrone. Lui è il quarantenne Peter Pan che si veste da giovane, che va al lavoro con lo skateboard anche se a Milano le strade sono impossibili, che nel weekend in inverno va a sciare con la maschera a specchio gigante e gli sci colorati, e d’estate a fare windsurf con i suoi amici, ed è pure bravo. È il classico tipo ganzo che sa di essere ganzo e che s’adegua ai tempi moderni, in cui tutti credono che si possa essere l’uomo che tutte le donne desiderano a patto di avere una tavola sotto i piedi. Lui è uno che vive alla giornata, che 'non me ne frega un cazzo», che 'faccio tutto all’ultimo minuto», lui è uno che sarebbe potuto tranquillamente rientrare nella rosa dei miei uomini ideali, peccato che lui sia incapace di prendere decisioni, di esprimere due sentimenti che sbilancino il suo personaggio, e che non sia ambizioso dal punto di vista lavorativo, non potrebbe mai fare il freelance, dice sempre, e questo per me è un tasto fon-da-men-ta-le.



Fin da piccola ho desiderato essere l’uomo di casa, ma con questo non ho mai inteso che l’uomo vero (quello con le quattro palle) dovesse starsene a casa a badare alle piante grasse, a oziare a tempo indeterminato o a fare la vita da dipendente lamentandosene. Non mi piacciono gli uomini che dormono, che la domenica aprono gli occhi alle due del pomeriggio quando a momenti è già tempo della merenda e non mi piacciono gli uomini che vanno a lavorare alle undici, perché alle nove si lavora meglio, è oggettivo, la sera hai due ore 'attive» in più per te, e dormire è uno spreco. Quindi Andrea era finito dopo pochi mesi di frequentazione nel calderone degli uomini a contratto a progetto, che vanno sfruttati ben bene fino alla fine dell’accordo. Astenersi perditempo. E penso che per lui sia la stessa cosa. 'Non stare a scusarti, dammi il gelato e falla finita!» gli ordino sorridendo. Molti dicono che sia brusca, in realtà sono soltanto diretta. 'Penelope, ho avuto una giornata infernale. Non sai quella stronza di Chiara quante volte mi ha chiesto di fare delle modifiche...» 'Andrea, dobbiamo parlare di lavoro?» Il tuo. 'Ok, hai ragione... A te com’è andata la giornata?» 'Ho nuotato, ho parlato di suo figlio con la cassiera del super qui sotto, pensa che si droghi perché ha visto un pacchetto di Marlboro sulla sua scrivania, ho giocato con Saffo, le ho comprato un topino nuovo, e scritto le solite puttanate su stoffe, leggerezze e mood romantici ma anche aggressivi, tagli semplici ma ricercati, donne forti ma sensibili. That’s it.» Ci sono donne che non hanno un vero e proprio dialogo con il proprio uomo, io non ho propriamente un mio uomo, ma i dialoghi ce li ho con tutti, soprattutto con gli uomini.



Che poi non abbia voglia di dialogare è un’altra storia. Ci sono donne che pur di parlare di qualcosa parlano solo di lavoro. Forse se insegnassero già alle medie cosa dire ma soprattutto non dire quando si esce con un uomo sarebbe meglio. Mi propongo come docente di 'Conversazione tra i sessi». Ci sono donne che non parlano solo di lavoro, e che a un certo punto vogliono smetterla con il linguaggio verbale e iniziarne un altro, tipo me. Con il tempo sono diventata per metà un uomo, e con questo non voglio dire che penso solo a fare sesso a caso, con cessi e non (la bellezza esteriore prima di tutto), ma che quando nel mio cervello scatta l’interruttore 'tanto-non-è- lui», un interruttore ormai acceso da anni, manco ci provo a spegnerlo, diciamo che mi stufo di parlare abbastanza in fretta. Mettiamola così: gli uomini devono svuotarsi le palle, io devo svuotarmi la mente. 'Andrea, per favore, piglia il gelato e portalo di là in camera.» 'Perché in camera?» Perché ci facciamo giocare le Barbie. Il sesso con Andrea era più che ok. Niente di paragonabile a quello che una volta all’anno mi sparavo con quel matto di Andrew (solo io potevo trovare un italiano di nome 'Andrew»), ma si meritava comunque un bell’8. Andrew ti piglia e ti sbatte su muri, tavoli, pavimenti e armadi (anche dentro), Andrea si limita a letto e piano cottura in cucina. Andrew durava di più, Andrea un po’ meno, il primo baciandoti ti lava anche il naso, il secondo limona meno ma slinguazza di più dalla bocca al collo.



Sono una brutta persona, lo so, ma non posso fare a meno di imbastire paragoni sia tra l’uomo precedente e quello attuale, sia tra quello attuale e quello 'storico», Andrew, ovvero l’uomo che credevo essere l’unico che fosse riuscito a farmi innamorare, in realtà era solo una mia idealizzazione, perché nemmeno lui poteva essere l’uomo della mia vita, aveva troppi segreti, troppe seghe mentali, e in più era basso, un metro e settantacinque, e biondo, e a me i biondi non sono mai piaciuti. Tuttavia penso che si giunga a un punto in cui idealizzare faccia bene, quando arrivata a trent’anni nella tua vita non c’è mai stato 'l’uomo» allora devi passarli in rassegna tutti e scegliere il 'prediletto», che fungerà poi da freddo metro di paragone per gli altri. Idealizzare un uomo che hai già dimenticato ti fa vedere solo il bello di com’era e ti fa desiderare di trovarne un altro con gli stessi lati positivi. Penso sia normale, quando arrivi a trent’anni senza avere incontrato nessuno che ti soddisfi, cominciare a ragionare per sottrazione: se quello ha una caratteristica come quella di Andrew (o anche di più) potrebbe essere lui. Alle volte la mia eccessiva analiticità mi spaventa, ma dieci anni fa, dopo aver incontrato il mio uomo non-ideale- ma-idealizzato, ho smesso di voler essere la ragazza sensibile che dà retta solo al proprio cuore. Ora sono una donna, e il mood 'Va’ dove ti porta il cuore» lo lascio a quelle smidollate bulimiche che mangiano Harmony a colazione per vomitare parole di 'Cioè' a pranzo e digerire Beautiful dopo cena.