"Quando un figlio si ammala", un libro per affrontare il dolore

La malattia grave di un figlio è, per un genitore, una delle prove più difficili che si possano affrontare. E spesso, presi nel vortice di visite, consulti, cure e terapie, papà e mamma non sanno come affrontare il problema e soprattutto come rapportarsi con il bambino. A dare alcune importanti risposte è ora un libro, Quando un figlio si ammala (Franco Angeli, pp. 158, 20 euro), scritto dalla giornalista Paola Scaccabarozzi.