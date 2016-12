MuseumWeek 2015: il grande evento globale di Twitter dedicato alla cultura

10:22 - Un appuntamento imperdibile: #MuseumWeek, l’arte e la cultura su Twitter dal 23 al 29 marzo.

Di che si tratta?

Di un grande evento globale di Twitter dedicato alla cultura. I più grandi musei di tutto il mondo apriranno virtualmente le loro porte e comunicheranno su Twitter, raccontando le storie delle opere che custodiscono e parlando e dialogando con i visitatori nel corso di sette giorni, attraverso sette temi e utilizzando sette hashtag (#secretsMW; #souvenirsMW; #architectureMW; #inspirationMW; #familyMW; #favMW; #poseMW).

Finora hanno aderito a questa straordinaria iniziativa 1.400 musei, di cui 143 italiani, fra cui @Museo_MAXXI, @Museo_MADRE, @museiincomune, @gamtorino, @mart_museum...…

La lista completa delle istituzioni internazionali che hanno aderito è disponibile a questo indirizzo.



Lo scorso anno, prima edizione, #MuseumWeek aveva visto l’adesione di oltre 630 musei europei, spesso già attivi su Twitter, insieme con un unico obiettivo: rendere accessibile la cultura a chiunque, ovunque nel mondo.



L’obiettivo del #MuseumWeek 2015, invece è duplice: dare una dimensione mondiale a questa iniziativa e accedere a un pubblico ancora più ampio, sempre attraverso una modalità ludica e partecipativa.



Proprio per questo, in aggiunta a quanto realizzato per l’edizione 2014, quest’anno grazie alla collaborazione di Twitter con BRIGHT, un collettivo di artisti, sarà possibile vedere le conversazioni legate alla #MuseumWeek trasformarsi in tempo reale in un ‘online artwork’, un’opera d’arte digitale che si evolverà continuamente in base ai Tweet legati all’iniziativa. BRIGHT, in collaborazione con l’artista Marcin Ignac, produrrà così un’opera digitale totalmente innovativa accessibile sul sito www.museumweek2015.org.



L’opera si potrà anche vedere a Parigi grazie a un’installazione dedicata presso la Cité de l’Architecture et du Patrimoine e su diversi touch screen collocati in città.





I dati sulle conversazioni che andranno a costituire l’opera non saranno raccolti solo a livello globale ma anche a livello locale.

In questo modo, ogni Museo avrà la possibilità di visualizzare e rendere visibile ai visitatori sia l’opera d’arte globale, che raffigurerà la conversazione mondiale sulla #MuseumWeek, sia l’online artwork locale basato unicamente sui Tweet e sulle interazioni del proprio account.

Ogni museo potrà quindi mostrare ai visitatori un’opera d’arte unica!





Di seguito il programma della #MuseumWeek 2015 per i musei





Lunedì 23 marzo #secretsMW

Lunedì fate scoprire al pubblico la vita quotidiana delle vostre istituzioni, il “dietro le quinte” e magari anche qualche segreto ben custodito.



Martedì 24 marzo #souvenirsMW

Martedì invitate il vostro pubblico a condividere i ricordi che hanno di una loro visita al museo, ad esempio attraverso un oggetto (foto, magnete, mug, libro, cartolina) o un incontro o un momento che ha lasciato il segno. Per i bookshop interni sarà l’occasione ideale per presentare i propri prodotti di punta.



Mercoledì 25 marzo #architectureMW

Mercoledì raccontate la storia del vostro edificio, dei suoi giardini, del suo quartiere e dei suoi luoghi emblematici. Un modo per presentare la vostra istituzione da un’altra prospettiva.



Giovedì 26 marzo #inspirationMW

Giovedì invitate il pubblico a catturare, intorno a sé, dei contenuti correlati alle specializzazioni delle vostre istituzioni! L'arte, la scienza, la storia, l’etnografia... sono dappertutto intorno a noi. E con gli smartphone ormai tutti noi possiamo inventare e creare.



Venerdì 27 marzo #familyMW

Venerdì presentate al pubblico tutto ciò che offre la vostra istituzione per rendere una visita in famiglia o con la scuola un’esperienza indimenticabile: in loco (contenuti online, aree dedicate, audioguide, laboratori, visite guidate...) oppure online (materiale didattico, opuscoli, giochi). E incoraggiate il pubblico a condividere la sua esperienza.



Sabato 28 marzo #favMW

Sabato sarà il giorno dei colpi di fulmine! Incoraggiate i visitatori a condividere - con una foto, un video o un Vine - ciò che hanno amato di più del museo. Approfittatene per mettere in evidenza i fiori all’occhiello delle vostre istituzioni (opere, dispositivi, spazi...) e utilizzate Twitter come strumento per orientare la visita!



Domenica 29 marzo #poseMW

Domenica invitate i vostri visitatori a considerare il museo come un set e a mettersi al centro della scena. Pose, memi, selfie, ... lasciate che il pubblico occupi lo spazio a modo suo. Stimolate la partecipazione con l’aiuto del personale dell’istituzione!