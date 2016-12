"Milano insolita e segreta", una guida alla scoperta di oltre 160 luoghi meno noti della città

"Milano insolita e segreta" fornisce mappe e indicazioni dei mezzi pubblici, descrivendo numerose storie insolite e curiosità. Si può scoprire una biblioteca quattrocentesca i cui affreschi sono ancora visibili e una chiusa progettata da Leonardo da Vinci, il luogo in cui si trova il bunker segreto di Mussolini e il museo dei vigili del fuoco. Poi si può visitare gli atelier di artisti e designer solitamente chiusi al pubblico, o alcune collezioni private eccezionali, come il museo dei cavalli a dondolo o quello dedicato a Gabriele D’Annunzio. Si può scegliere di ammirare l’organo di Mozart, il padiglione Reale alla Stazione Centrale o la statua medievale di una ragazza che si rade il pube in pubblico. Infine si possono interpretate i misteriosi simboli nascosti per la città o cercate i pugili scolpiti sul tetto del Duomo.