"Lontani dagli Occhi", cinque storie di cantanti in "chiaroscuro"

Enzo Gentile, giornalista e storico musicale, torna in libreria con un nuovo libro in cui racconta le vicende di cinque artisti italiani legati da un destino frastagliato: Fred Buscaglione, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Nino Ferrer ed Herbert Pagani. Autori considerati poeti, capaci di regalare alla scena musicale italiana delle canzoni indimenticabili.



"Ho voluto parlare delle vicende e delle varie vicissitudini che hanno attraversato la vita di cinque personaggi tra i più popolari e amati della nostra canzone - racconta Enzo Gentile-, sono figure che hanno avuto un successo clamoroso per poi venire travolte da un destino di contraddizioni e isolamento".



L'obiettivo di questo libro è di capire uno dei meccanismi dello show business, ovvero, la via che porta dal successo a una penombra o al "buio più feroce".



Il libro "Lontani dagli Occhi- Vita, sorte, e miracoli di artisti esemplari" riporta la testimonianza di Renzo Arbore, che racconta vari casi di personaggi dello spettacolo caduti in depressione e isolamento quasi all'improvviso.



