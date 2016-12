"Le canzoni dei Beatles", i manoscritti con i testi originali dei loro successi

I successi dei Beatles sono spesso nati un po' per caso, magari scritti sul retro di una busta o sui bloc notes degli hotel. I diversi supporti sui quali sono stati redatti sono finiti in giro per il mondo, conservati come cimeli da musei e università, da amici e collezionisti. Molti sono rimasti inediti. In libro di Hunter Davies "La canzoni dei Beatles" (Ingrandimenti Mondadori, euro 25, pagine 384) riunisce in un unico volume documenti eccezionali riprodotti fedelmente con le correzioni e le riscritture originali. Per musicisti e semplici fan dei Fab Four.