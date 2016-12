“La tentazione dell’Oblio”, in libreria

Pubblicato da Franco Angeli, il volume approfondisce a fondo il tema del ruolo dell'identità digitale in ambito sia personale che professionale, e si rivolge a professionisti, manager e alle figure di rilievo pubblico e in generale. Ma anche a ognuno di noi, perché per tutti oggi è indispensabile fare i conti con la propria identità digitale e decidere se subirla o costruirla.





Barchiesi: “Tutti noi lasciamo tracce digitali ogni istante della nostra attività digitale viene tracciata e archiviata, con la possibilità di essere riprodotta in rete attraverso i social network. Stiamo ormai andando verso una capacità di memorizzazione quasi illimitata, e questa memoria è connessa in una rete. Dobbiamo prendere coscienza che la nostra identità oggi è fatta anche di ciò che facciamo o diciamo in rete. E spesso, per le ragioni più varie, si preferisce rimuovere queste tracce, perché ledono o mettono a rischio la nostra identità digitale. È qui che nasce la tentazione dell'oblio, prosegue l'autore, animata dall'errata convinzione che cancellare informazioni dalla rete sia possibile e sufficiente per avere una buona identità digitale. Quando invece, al posto della rimozione, sarebbe da prediligere una gestione corretta e organizzata della propria identità digitale, così da poter aspirare ad avere una buona reputazione digitale".





Un libro di strettissima attualità, anche in considerazione delle ripercussioni che l'identità digitale di ognuno di noi potrebbero avere in ambito professionale e lavorativo.

Il libro è disponibile anche in versione ebook.





