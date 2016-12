"La storia d'amore più bella del mondo" nasce in tv

Uomini e Donne insegna e così in un libro di fresca pubblicazione “La storia d'amore più bella del mondo” di Massimo Incerpi , Newton Compton editori, si narra l'amore di Azzurra , una 19enne che dopo una brutta delusione, ha voglia di innamorarsi di nuovo e per questo sceglie di iscriversi a un format tv nel ruolo di corteggiatrice. Solo alla fine del racconto si saprà se Azzurra sceglierà Omar, un sexy 25enne conosciuti davanti ai riflettori, o tornerà dal suo ex, Tommy , pronto a tutto per riconquistarla.

Azzurra è una ragazza modello, studia all'università e vive con la madre. Niente grilli per la testa e una delusione d'amore alle spalle. Decide di iscriversi a un programma televisivo: La storia d’amore più bella del mondo. Il format prevede - ispirato a Uomini e Donne - che un ragazzo sia corteggiato da più pretendenti e che alla fine ne scelga una da frequentare al di fuori degli studi. Incontra Omar, un venticinquenne di Milano, bello e carismatico e ne rimane affascinata. Dopo la registrazione della puntata, Omar la sorprende, proponendole di trascorrere una giornata a Parigi insieme. Azzurra accetta, ma dal passato ricompare Tommy, il suo ex, e con lui i tradimenti e la sofferenza che ha subito e non ancora dimenticato…



“Ci si innamora anche in Tv, è un dato di fatto, come ci si innamora tramite le app o sui social network. Nel libro ho raccontato la storia di giovani ragazzi di oggi che vivono l’amore con la dovuta prudenza di fronte ad un sentimento così importante ma anche con la velocità che gli strumenti tecnologici mettono loro a disposizione” racconta a Tgcom24 l'autore Massimo Incerpi.



“La storia d'amore più bella del mondo”

di Massimo Incerpi

Newton Compton editori

Copertina rigida euro 9,99

ebook euro 4,99