"La ragazza di prima", nuovo thriller letterario dell'autore J.P. Delaney

Arriva in libreria "La ragazza di prima", un romanzo dello scrittore J.P. Delaney edito da Mondadori (pagine 396, 19 euro) che diventerà presto un film di Ron Howard. In questo thriller dal grande respiro cinematografico un filo sottile conduce il lettore in un crescendo di suggestioni, paranoie e tensioni scoprendo la storia della protagonista, una ragazza con un trauma alle spalle che si innamora di una casa e dell’uomo che l’ha progettata. In quest'opera letteraria Delaney, pseudonimo di uno scrittore che ha pubblicato in precedenza altri best-seller narrativi con un altro nome, esplora la "strana e profondamente ossessiva" psicologia del minimalismo. Raffinato e avvincente nei capovolgimenti di scena, affascinante nei congegni della suspense, inesorabile nella costruzione della psicologia ossessiva che lo domina, "La ragazza di prima" ha subito suscitato clamore in tutto il mondo.